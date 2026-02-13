Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 13 по 15 февраля.

Об этом Марко Рубио заявил в интервью CNN.

Рубио о встрече с Зеленским: что известно

По словам госсекретаря США, он ожидает, что президент Украины примет участие в конференции, и допускает возможность личной встречи.

— Я думаю, что он будет там, и есть шанс его увидеть. Считаю, что это в моем графике, хотя не могу быть на 100% уверен, но я убежден, что мы встретимся, — сказал Рубио.

Он также прокомментировал российские удары по Украине, назвав их ужасными, и подчеркнул необходимость скорейшего завершения войны.

— Это война. Люди страдают. Сейчас самое холодное время года, и эти страдания трудно представить, — отметил госсекретарь США.

Ранее, комментируя переговоры в Абу-Даби, Марко Рубио заявил, что количество нерешенных вопросов между Украиной и Россией сократилось, однако самые сложные темы остаются открытыми.

По его словам, впервые за длительное время происходят контакты технических военных групп Украины и РФ с участием представителей США.

Он добавил, что хотя перечень спорных вопросов уменьшился, именно те, что остались, являются самыми трудными для решения.

