Во время переговоров представители Ирана похвастались возможностью создать 11 ядерных бомб из имеющегося у них обогащенного урана.

Об этом специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф рассказал в эфире Fox News.

Уиткофф о возможности Ирана создавать ядерные бомбы

По словам спецпредставителя, во время первой встречи иранские переговорщики прямо заявили, что контролируют 460 кг урана, обогащенного до 60%.

По их словам, из такого объема можно изготовить 11 ядерных бомб.

— На первой встрече оба иранских переговорщика прямо, без стеснения, сказали нам, что они контролируют 460 кг 60-процентного урана и знают, что из него можно изготовить 11 ядерных бомб, и это было началом их переговорной позиции, — заявил Уиткофф.

Он добавил, что иранская сторона сразу отклонила предложение США прекратить обогащение урана на 10 лет.

Вашингтон также предлагал бесплатные поставки ядерного топлива для гражданских нужд, однако Тегеран, по словам Уиткоффа, начал демонстрировать свои ядерные возможности.

Спецпредставитель утверждает, что иранцы гордились тем, что смогли избежать международных протоколов надзора, а также самостоятельно производят центрифуги для обогащения урана, что затрудняет возможность их остановить.

В то же время секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее заявил, что Тегеран не намерен вести переговоры с Соединенными Штатами.

Он опроверг сообщения о якобы обращении Ирана к США через посредников с просьбой возобновить диалог и обвинил Трампа в “погружении региона в хаос”.

Напомним, что 28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной кампании США против Ирана, заявив, что целью операции является устранение угрозы со стороны иранского режима и уничтожение его ракетной промышленности.

Позже Министерство обороны США сообщило, что кампания получила кодовое название Операция Эпическая ярость.

