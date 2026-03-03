Під час переговорів представники Ірану похизувалися можливістю створити 11 ядерних бомб із наявного в них збагаченого урану.

Про це спеціальний представник президента США Дональд Трамп Стів Віткофф розповів в ефірі Fox News.

Віткофф про можливість Ірану створювати ядерні бомби

За словами спецпредставника, під час першої зустрічі іранські переговорники прямо заявили, що контролюють 460 кг урану, збагаченого до 60%.

Зараз дивляться

За їхніми словами, з такого обсягу можна виготовити 11 ядерних бомб.

— На першій зустрічі обидва іранські переговорники прямо, без сорому сказали нам, що вони контролюють 460 кг 60-відсоткового урану і знають, що з нього можна виготовити 11 ядерних бомб, і це було початком їхньої переговорної позиції, — заявив Віткофф.

Він додав, що іранська сторона одразу відхилила пропозицію США припинити збагачення урану на 10 років.

Вашингтон також пропонував безкоштовні поставки ядерного палива для цивільних потреб, однак Тегеран, за словами Віткоффа, почав демонструвати свої ядерні спроможності.

Спецпредставник стверджує, що іранці пишалися тим, що змогли уникнути міжнародних протоколів нагляду, а також самостійно виробляють центрифуги для збагачення урану, що ускладнює можливість їх зупинити.

Водночас секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані раніше заявив, що Тегеран не має наміру вести переговори зі Сполученими Штатами.

Він заперечив повідомлення про нібито звернення Ірану до США через посередників із проханням відновити діалог і звинуватив Трампа у “зануренні регіону в хаос”.

Нагадаємо, що 28 лютого президент США Дональд Трамп оголосив про початок масштабної військової кампанії США проти Ірану, заявивши, що метою операції є усунення загрози з боку іранського режиму та знищення його ракетної промисловості.

Пізніше Міністерство оборони США повідомило, що кампанія отримала кодову назву Операція Епічна лють.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.