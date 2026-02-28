Президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабных боевых операций Соединенных Штатов на территории Ирана.

Об этом Дональд Трамп сообщил в видеообращении, опубликованном в соцсети Truth Social.

Трамп об ударах по Ирану

Утром 28 февраля президент США объявил, что Соединенные Штаты начали масштабную военную кампанию против Ирана.

По словам Трампа, целью операции является защита американского народа и союзников путем устранения непосредственной угрозы со стороны иранского режима.

— Его угрожающие действия непосредственно представляют опасность для Соединенных Штатов, наших войск, наших баз за рубежом и наших союзников во всем мире, — заявил президент США.

Трамп также подчеркнул, что Иран пытался возобновить свою ядерную программу после предыдущих американских ударов по иранским ядерным объектам.

— Они отвергли каждую возможность остановить свои ядерные амбиции, и мы больше не можем этого терпеть, — сказал он.

По его словам, США намерены уничтожить иранскую ракетную промышленность.

Операция Эпическая ярость

Позже Министерство обороны США официально сообщило, что военная кампания США и Израиля против Ирана получила кодовое название Операция Эпическая ярость.

Название операции Пентагон обнародовал в соцсети X, опубликовав соответствующий пост с флагом США после начала ударов.

В ведомстве также напомнили, что прошлогодние удары по иранским ядерным объектам имели другое кодовое название — Операция Полуночный молот.

Ранее стало известно, что Израиль нанес так называемый превентивный удар по территории Ирана.

После удара по Ирану в Израиле было объявлено чрезвычайное положение из-за ожидания возможного ответа Тегерана с применением беспилотников и баллистических ракет.

По словам Каца, превентивный удар был направлен на устранение угроз безопасности государства Израиль.

