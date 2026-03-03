Рубио анонсировал усиление атак США на Иран: цель — ракеты, дроны и флот
- Военные США усилят атаки против Ирана, заявил госсекретарь Марко Рубио.
- Основной целью США является уничтожение иранской программы баллистических ракет, военно-морского флота и ударных дронов.
- Рубио опроверг, что целью является смена режима Ирана.
Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что Америка усилит свои атаки на Иран.
Об этом сообщает Bloomberg.
Удары США по Ирану
— Я не буду раскрывать подробности наших тактических мер, но самые жесткие удары со стороны американских военных еще впереди. Следующий этап будет еще более жестким для Ирана, чем сейчас, — заявил Рубио журналистам в Вашингтоне.
Марко Рубио проинформировал членов Конгресса о кампании США и Израиля против Ирана.
По словам госсекретаря, основное внимание военной кампании уделяется уничтожению программы баллистических ракет Ирана, которая, по его мнению, используется как щит для подпитки ядерных амбиций Тегерана.
Также США и Израиль ставят целью ликвидировать иранский военно-морской флот и ударные дроны.
Рубио подчеркнул, что Иран представляет неизбежную угрозу для США и что президент Дональд Трамп не нуждается в разрешении Конгресса для этой кампании. В то же время демократы это отрицают.
Так, сенатор Джин Шахин, ведущая демократка в Комитете по международным отношениям, сказала, что представители администрации президента объяснили, какова цель этих атак на Иран, но не обосновали оправдание таких действий.
— Какова цель? Каков план выхода? Какие обязательства мы имеем сейчас перед иранским народом, если он поднимется из-за призывов Трампа выйти на улицы? — спросил сенатор Марк Уорнер, ведущий демократ в Комитете по разведке.
Иран давно заявляет, что не хочет создавать ядерную бомбу, а его ядерная программа нужна для производства электроэнергии.
Рубио возразил, что целью является смена режима, несмотря на то, что американо-израильские удары ликвидировали аятоллу Али Хаменеи и десятки других высокопоставленных иранских лидеров и командиров.
— Хотя мы хотели бы видеть новый режим, суть в том, что независимо от того, кто будет управлять Ираном через год, у них не будет баллистических ракет и дронов, чтобы угрожать нам, — сказал Марко Рубио.
А еще Рубио не исключил развертывания наземных войск, но сказал, что США пока не готовы к сухопутной операции.
Высокопоставленный американский чиновник сообщил телеканалу CNN, что США готовятся к значительному усилению атак в течение ближайших 24 часов.
Цены на нефть
Также госсекретарь Марко Рубио сказал, что Соединенные Штаты будут принимать меры для смягчения последствий роста цен на нефть из-за конфликта с Ираном. Министр финансов Скотт Бессент и министр энергетики Крис Райт объявят об этих планах во вторник, 3 марта.
Цены на нефть и газ резко выросли после начала военной кампании Израиля и США в Иране. Тегеран закрыл нефтяные и газовые объекты во всем регионе. Кроме того, было нарушено судоходство в важном проливе Ормуз.