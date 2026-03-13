Соединенные Штаты стремятся разделить Европу и “не любят” Европейский Союз.

Об этом заявила высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кайя Каллас в интервью Financial Times.

Каллас заявила, что США стремятся разделить Европу

— На самом деле важно, чтобы все понимали: США четко дали понять, что они хотят разделить Европу. Им не нравится Европейский Союз, — отметила она.

По словам Каллас, подход США к ЕС напоминает тактику, которую используют противники Евросоюза.

Она подчеркнула, что странам ЕС не стоит вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом по отдельности. Вместо этого Европа должна действовать сообща.

— Мы имеем равные силы, когда мы вместе, — отметила она.

В то же время Каллас признала, что в сфере обороны Европа до сих пор в значительной степени зависит от США. Страны ЕС вынуждены покупать американское вооружение, поскольку Европа пока не имеет достаточных оборонных мощностей. Поэтому важно инвестировать в собственную оборонную промышленность.

Ранее стало известно, что некоторые американские системы противовоздушной обороны были перемещены из Европы на Ближний Восток на фоне войны против Ирана.

Как заявил командующий Европейским командованием США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, часть средств ПВО перебросили для защиты союзников в Восточном Средиземноморье.

