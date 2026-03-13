США ясно дали понять, что хотят разделить Европу – Каллас
- Кая Каллас заявила, что США хотят разделить Европу.
- Она также сказала, что Вашингтон негативно относится к ЕС.
- Каллас призвала страны Евросоюза действовать вместе в отношениях с США.
Соединенные Штаты стремятся разделить Европу и “не любят” Европейский Союз.
Об этом заявила высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кайя Каллас в интервью Financial Times.
Каллас заявила, что США стремятся разделить Европу
— На самом деле важно, чтобы все понимали: США четко дали понять, что они хотят разделить Европу. Им не нравится Европейский Союз, — отметила она.
По словам Каллас, подход США к ЕС напоминает тактику, которую используют противники Евросоюза.
Она подчеркнула, что странам ЕС не стоит вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом по отдельности. Вместо этого Европа должна действовать сообща.
— Мы имеем равные силы, когда мы вместе, — отметила она.
В то же время Каллас признала, что в сфере обороны Европа до сих пор в значительной степени зависит от США. Страны ЕС вынуждены покупать американское вооружение, поскольку Европа пока не имеет достаточных оборонных мощностей. Поэтому важно инвестировать в собственную оборонную промышленность.
Ранее стало известно, что некоторые американские системы противовоздушной обороны были перемещены из Европы на Ближний Восток на фоне войны против Ирана.
Как заявил командующий Европейским командованием США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, часть средств ПВО перебросили для защиты союзников в Восточном Средиземноморье.