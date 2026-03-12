Некоторые американские средства противовоздушной обороны переместили из Европы на Ближний Восток на фоне войны против Ирана.

Перемещение ПВО США из Европы на Ближний Восток

Об этом заявил командующий Европейским командованием США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич, сообщает CNN.

По его словам, некоторые американские средства ПВО из Европы переместили на Ближний Восток из-за войны против Ирана.

Как отметил американский генерал, Европейское командование Вооруженных сил США использовало некоторые возможности противовоздушной обороны для защиты союзников по НАТО в восточном Средиземноморье.

Во вторник, 10 марта, в Центральном командовании ВС США заявили, что Соединенные Штаты Америки нанесли удары по более 5 тыс. целей в результате вооруженной операции против Ирана.

12 марта агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с выводами американской разведки, сообщило, что в Вашингтоне не видят признаков быстрого краха власти в Иране, несмотря на почти две недели авиаударов США и Израиля.

