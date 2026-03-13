Сполучені Штати прагнуть розділити Європу та “не люблять” Європейський Союз.

Про це заявила висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас в інтерв’ю Financial Times.

Каллас заявила, що США прагнуть розділити Європу

— Я думаю, що насправді важливо, щоб усі розуміли: США чітко дали зрозуміти, що вони хочуть розділити Європу. Їм не подобається Європейський Союз, — зазначила вона.

За словами Каллас, підхід США до ЄС нагадує тактику, яку використовують противники Євросоюзу.

Зараз дивляться

Вона наголосила, що країнам ЄС не варто вести переговори з президентом США Дональдом Трампом окремо.

Натомість, на її думку, Європа повинна діяти разом.

— Ми маємо рівні сили, коли ми разом, — зазначила вона.

Водночас Каллас визнала, що у сфері оборони Європа досі значною мірою залежить від США.

За її словами, країни ЄС змушені купувати американське озброєння, оскільки Європа поки не має достатніх оборонних потужностей.

Крім того, вона наголосила на необхідності інвестувати у власну оборонну промисловість.

Раніше стало відомо, що деякі американські системи протиповітряної оборони були переміщені з Європи на Близький Схід на тлі війни проти Ірану.

Як заявив командувач Європейського командування США та верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич, частину засобів ППО перекинули для захисту союзників у східному Середземномор’ї.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.