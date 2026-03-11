Украину предлагают сделать частью оборонного рынка ЕС — решение Европарламента
- Европарламент принял два отчета об усилении оборонной политики ЕС.
- Документы предусматривают создание общего европейского оборонного рынка.
- Также предлагается подход "покупай европейское" для уменьшения зависимости от поставщиков за пределами ЕС.
Европарламент в среду, 11 марта, принял два отчета об усилении оборонной политики Евросоюза. Речь идет о создании общего оборонного рынка, развитии флагманских проектов и рассмотрении Украины как неотъемлемой части оборонного рынка ЕС.
Об этом сообщается на сайте Европарламента.
Включение Украины в оборонный рынок ЕС
Так, в первом отчете депутаты призывают к увеличению и долгосрочному финансированию обороны, совместным закупкам и уменьшению зависимости от поставщиков, не входящих в ЕС. В итоге деньги на оборону будут тратиться эффективнее, усилится конкурентоспособность.
Чтобы преодолеть рыночные барьеры, евродепутаты в оборонной сфере выступают за подход «покупай европейское». Это сделает спрос более предсказуемым, будет стимулировать инвестиции в исследования и разработки и увеличит производство.
Украина должна рассматриваться как неотъемлемая часть оборонного рынка ЕС, отмечается в отчете.
— В новом мировом порядке, где доминируют крупные государства, единый европейский рынок обороны — это не амбициозная идея, а насущная необходимость. Только полностью используя потенциал единого рынка, мы можем создать систему обороны, в которой каждый вложенный евро приносит инновационность, безопасность и экономическую эффективность, — заявил докладчик, немецкий евродепутат Тобиас Кремер.
Отчет поддержали 393 голосами.
Во втором отчете Европарламент отмечает, что государства-члены ЕС имеют пробелы в оборонных возможностях: в противовоздушной и противоракетной обороне, артиллерии, ракетах и боеприпасах, дронах и системах противодействия БПЛА. Также Европа имеет пробелы в военной мобильности, кибербезопасности, искусственном интеллекте, электронной войне, наземных и морских боевых действиях.
По мнению депутатов Европарламента, эти пробелы значительно ослабляют способность ЕС сдерживать угрозы.
Европарламент призвал страны ЕС, участвующие в соответствующих инициативах, быстро перейти к запуску проектов в рамках Дорожной карты подготовки к обороне 2030. Среди таких инициатив — Европейская инициатива по обороне от дронов, Восточный фланг, Щит противовоздушной обороны и Щит обороны космоса.
Отчет был принят 448 голосами.
Ранее сообщалось, что в Брюсселе рассматривают альтернативный механизм финансирования для Украины на случай, если Венгрия и Словакия продолжат блокировать кредит на €90 млрд.