Европарламент в среду, 11 марта, принял два отчета об усилении оборонной политики Евросоюза. Речь идет о создании общего оборонного рынка, развитии флагманских проектов и рассмотрении Украины как неотъемлемой части оборонного рынка ЕС.

Включение Украины в оборонный рынок ЕС

Так, в первом отчете депутаты призывают к увеличению и долгосрочному финансированию обороны, совместным закупкам и уменьшению зависимости от поставщиков, не входящих в ЕС. В итоге деньги на оборону будут тратиться эффективнее, усилится конкурентоспособность.

Чтобы преодолеть рыночные барьеры, евродепутаты в оборонной сфере выступают за подход «покупай европейское». Это сделает спрос более предсказуемым, будет стимулировать инвестиции в исследования и разработки и увеличит производство.

Украина должна рассматриваться как неотъемлемая часть оборонного рынка ЕС, отмечается в отчете.

— В новом мировом порядке, где доминируют крупные государства, единый европейский рынок обороны — это не амбициозная идея, а насущная необходимость. Только полностью используя потенциал единого рынка, мы можем создать систему обороны, в которой каждый вложенный евро приносит инновационность, безопасность и экономическую эффективность, — заявил докладчик, немецкий евродепутат Тобиас Кремер.

Отчет поддержали 393 голосами.

Во втором отчете Европарламент отмечает, что государства-члены ЕС имеют пробелы в оборонных возможностях: в противовоздушной и противоракетной обороне, артиллерии, ракетах и боеприпасах, дронах и системах противодействия БПЛА. Также Европа имеет пробелы в военной мобильности, кибербезопасности, искусственном интеллекте, электронной войне, наземных и морских боевых действиях.

По мнению депутатов Европарламента, эти пробелы значительно ослабляют способность ЕС сдерживать угрозы.

Европарламент призвал страны ЕС, участвующие в соответствующих инициативах, быстро перейти к запуску проектов в рамках Дорожной карты подготовки к обороне 2030. Среди таких инициатив — Европейская инициатива по обороне от дронов, Восточный фланг, Щит противовоздушной обороны и Щит обороны космоса.

Отчет был принят 448 голосами.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе рассматривают альтернативный механизм финансирования для Украины на случай, если Венгрия и Словакия продолжат блокировать кредит на €90 млрд.

