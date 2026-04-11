Американская оборонная компания Lockheed Martin сообщила о заключении с правительством США предварительного соглашения на $4,7 млрд, предусматривающего продолжение и расширение ускоренного производства ракет-перехватчиков Patriot.

Об этом пишет информационное агентство Reuters.

Соглашение США и Lockheed Martin по производству Patriot

Как пишет Reuters, контракт предусматривает продолжение и расширение производства ракет Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE), являющихся ключевым элементом американской системы противовоздушной обороны средней и высокой дальности.

Сейчас смотрят

Ракеты PAC-3 MSE используются в качестве основы систем ПВО США и союзников, в частности для перехвата баллистических ракет.

В то же время запасы остаются ограниченными из-за интенсивного использования ракет в разных регионах, в частности, на Ближнем Востоке.

На портале Reuters говорится, что такое наращивание производства вряд ли существенно смягчит дефицит ракет PAC-3 MSE в этом году, в том числе в контексте поставок для Украины.

Соглашение стало продлением предыдущего семилетнего контракта с Министерством обороны США, который предусматривал более трехкратное увеличение производства на фоне роста глобальной напряженности.

В рамках сделки производство планируют увеличить примерно с 600 до 2 000 ракет в год.

Ранее в Пентагоне заявляли, что долгосрочный характер контракта должен обеспечить стабильный спрос и стимулировать оборонную промышленность к инвестициям в расширение производственных мощностей.

Вчера, 10 апреля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о недавнем поступлении ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. В то же время, объемы этой помощи остаются недостаточными для полноценной защиты Украины от российских ракетных атак.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.