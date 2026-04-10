Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони продовжують отримувати від партнерів ракети до систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це очільник держави повідомив під час спілкування з журналістами.

Ракети Patriot для України

— Станом на зараз партнери передають ракети для Patriot. Зокрема, цими днями прийшла нова партія. І ми продовжуємо працювати з усіма партнерами, щоб протиповітряна оборона була, — наголосив Зеленський.

Раніше президент повідомляв, що США не припинили постачання ракет до ЗРК Patriot, попри війну в Ірані. Водночас обсяги цієї допомоги залишаються недостатніми для повноцінного захисту України від ракетних атак Росії.

Пізніше президент в інтерв’ю Associated Press заявив, що війна в Ірані може зменшити постачання Україні ракет до Patriot. За його словами, Україна вже зараз не є пріоритетом для партнерів у контексті глобальних подій.

У березні повідомлялось, що за чотири роки війни Україна отримала від іноземних партнерів 600 ракет до систем Patriot. Водночас Ізраїль та його союзники за кілька перших днів війни з Іраном витратили близько 800 таких ракет.

Джерело : Укрінформ

