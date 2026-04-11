Американська оборонна компанія Lockheed Martin повідомила про укладення з урядом США попередньої угоди на $4,7 млрд, яка передбачає продовження та розширення прискореного виробництва ракет-перехоплювачів Patriot.

Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Угода США та Lockheed Martin щодо виробництва Patriot

Як пише Reuters, контракт передбачає продовження та розширення виробництва ракет Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE), які є ключовим елементом американської системи протиповітряної оборони середньої та високої дальності.

Зараз дивляться

Ракети PAC-3 MSE використовуються як основа систем ППО США та союзників, зокрема для перехоплення балістичних ракет.

Водночас запаси залишаються обмеженими через інтенсивне використання ракет в різних регіонах, зокрема на Близькому Сході.

На порталі Reuters йдеться, що таке нарощування виробництва навряд чи суттєво пом’якшить дефіцит ракет PAC-3 MSE у цьому році, зокрема й у контексті поставок для України.

Угода стала продовженням попереднього семирічного контракту з Міністерством оборони США, який передбачав більш ніж трикратне збільшення виробництва на тлі зростання глобальної напруженості.

У межах угоди виробництво планують збільшити приблизно з 600 до близько 2 000 ракет на рік.

Раніше у Пентагоні заявляли, що довгостроковий характер контракту має забезпечити стабільний попит і стимулювати оборонну промисловість до інвестицій у розширення виробничих потужностей.

Учора, 10 квітня, президент України Володимир Зеленський повідомив про нещодавнє надходження ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Водночас обсяги цієї допомоги залишаються недостатніми для повноцінного захисту України від російських ракетних атак.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.