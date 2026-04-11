США уклали контракт із Lockheed Martin на $4,7 млрд для виробництва ракет до Patriot
Американська оборонна компанія Lockheed Martin повідомила про укладення з урядом США попередньої угоди на $4,7 млрд, яка передбачає продовження та розширення прискореного виробництва ракет-перехоплювачів Patriot.
Про це пише інформаційне агентство Reuters.
Угода США та Lockheed Martin щодо виробництва Patriot
Як пише Reuters, контракт передбачає продовження та розширення виробництва ракет Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE), які є ключовим елементом американської системи протиповітряної оборони середньої та високої дальності.
Ракети PAC-3 MSE використовуються як основа систем ППО США та союзників, зокрема для перехоплення балістичних ракет.
Водночас запаси залишаються обмеженими через інтенсивне використання ракет в різних регіонах, зокрема на Близькому Сході.
На порталі Reuters йдеться, що таке нарощування виробництва навряд чи суттєво пом’якшить дефіцит ракет PAC-3 MSE у цьому році, зокрема й у контексті поставок для України.
Угода стала продовженням попереднього семирічного контракту з Міністерством оборони США, який передбачав більш ніж трикратне збільшення виробництва на тлі зростання глобальної напруженості.
У межах угоди виробництво планують збільшити приблизно з 600 до близько 2 000 ракет на рік.
Раніше у Пентагоні заявляли, що довгостроковий характер контракту має забезпечити стабільний попит і стимулювати оборонну промисловість до інвестицій у розширення виробничих потужностей.