Венс прибыл в Пакистан на переговоры с Ираном
- Встреча может стать наивысшим уровнем контактов за десятилетия.
- Стороны планируют прямые переговоры при посредничестве Пакистана.
Вице-президент США Джей Ди Венс прибыл в Пакистан для участия в переговорах с Ираном, которые могут стать ключевыми для урегулирования конфликта и достижения нового соглашения.
Переговоры США и Ирана: что известно
Ожидается, что переговоры между представителями США и Ирана начнутся в субботу в столице Пакистана — Исламабаде.
Стороны планируют вести прямой диалог, а пакистанские чиновники будут выполнять роль посредников.
Это может стать самым высоким уровнем контактов между Вашингтоном и Тегераном с 1979 года. В то же время в США признают, что шансы на быстрый успех остаются невысокими.
По словам американских чиновников, позиции сторон существенно различаются, а риск провала переговоров будет означать возобновление активной фазы войны.
— Мы, как и прежде, не пришли к соглашению по вопросу, по которому ведем переговоры, — отметил один из представителей США.
Американскую делегацию возглавляет Венс. Его сопровождают:
- Стив Виткофф;
- Джаред Кушнер;
- представители Совета национальной безопасности, Госдепартамента и Пентагона.
Иранскую делегацию возглавляет Мохаммед Багер Галибаф. Вместе с ним в Исламабад прибыл министр иностранных дел Аббас Арагчи.
Как отмечают источники, участие вице-президента призвано подчеркнуть серьезность намерений США.
Такое решение также связано с напряженностью после предыдущих раундов переговоров, завершившихся обострением конфликта.
Иранская сторона считает, что предыдущие переговорщики могли действовать недобросовестно, поэтому привлечение Венса рассматривается как шанс для возобновления диалога.
— Если иранцы готовы вести переговоры добросовестно, мы готовы протянуть им руку помощи, — заявил вице-президент США.
В то же время в Вашингтоне признают, что процесс может затянуться на недели или даже месяцы.
Ранее Джей Ди Венс заявлял, что договоренности о прекращении огня между США и Ираном не касаются ситуации в Ливане.
По его словам, информация о включении Ливана в соглашение является ложной или результатом недоразумения.