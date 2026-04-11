Вице-президент США Джей Ди Венс прибыл в Пакистан для участия в переговорах с Ираном, которые могут стать ключевыми для урегулирования конфликта и достижения нового соглашения.

Об этом сообщают Axios и CNN.

Переговоры США и Ирана: что известно

Ожидается, что переговоры между представителями США и Ирана начнутся в субботу в столице Пакистана — Исламабаде.

Стороны планируют вести прямой диалог, а пакистанские чиновники будут выполнять роль посредников.

Это может стать самым высоким уровнем контактов между Вашингтоном и Тегераном с 1979 года. В то же время в США признают, что шансы на быстрый успех остаются невысокими.

По словам американских чиновников, позиции сторон существенно различаются, а риск провала переговоров будет означать возобновление активной фазы войны.

— Мы, как и прежде, не пришли к соглашению по вопросу, по которому ведем переговоры, — отметил один из представителей США.

Американскую делегацию возглавляет Венс. Его сопровождают:

Стив Виткофф;

Джаред Кушнер;

представители Совета национальной безопасности, Госдепартамента и Пентагона.

Иранскую делегацию возглавляет Мохаммед Багер Галибаф. Вместе с ним в Исламабад прибыл министр иностранных дел Аббас Арагчи.

Как отмечают источники, участие вице-президента призвано подчеркнуть серьезность намерений США.

Такое решение также связано с напряженностью после предыдущих раундов переговоров, завершившихся обострением конфликта.

Иранская сторона считает, что предыдущие переговорщики могли действовать недобросовестно, поэтому привлечение Венса рассматривается как шанс для возобновления диалога.

— Если иранцы готовы вести переговоры добросовестно, мы готовы протянуть им руку помощи, — заявил вице-президент США.

В то же время в Вашингтоне признают, что процесс может затянуться на недели или даже месяцы.

Ранее Джей Ди Венс заявлял, что договоренности о прекращении огня между США и Ираном не касаются ситуации в Ливане.

По его словам, информация о включении Ливана в соглашение является ложной или результатом недоразумения.

