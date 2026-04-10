”У них нет карт”: Трамп резко высказался об Иране
- Трамп заявил, что США могут возобновить военные действия против Ирана без мирного соглашения.
- Президент США отметил готовность применить современное оружие.
Американский президент Дональд Трамп пригрозил Ирану, что США могут возобновить военные действия, если мирное соглашение так и не будет заключено.
Об этом 10 апреля написали в New York Post.
Как Трамп угрожает Ирану
Дональд Трамп подчеркнул, что США загружают корабли своими лучшими боеприпасами и оружием, когда-либо созданным.
Лидер США отметил, что намерен использовать корабли “очень эффективно”, если соглашение не состоится.
Также Трамп сказал, что у Тегерана якобы “нет карт” накануне переговоров.
– Иранцы, кажется, не отдают себе отчет, что у них нет никаких преимуществ, кроме краткосрочного грабежа всего мира путем использования международных водных путей. Единственная причина, почему они живы сегодня – это переговоры! – написал он в соцсети Truth Social.
Напомним, после договоренности о перемирии через Ормузский пролив прошло 15 судов, из них 4 – танкеры с нефтью или газом.
Для сравнения, к началу конфликта через Ормузский пролив в среднем ежедневно проходило около 138 судов.