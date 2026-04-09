Договоренности о прекращении огня с Ираном не касаются ситуации в Ливане.

Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Заявление Вэнса о Ливане: что известно

По словам вице-президента США, информация о якобы включении Ливана в соглашение является ложной или результатом недоразумения.

Он подчеркнул, что Вашингтон никогда не обещал прекращения огня в Ливане в рамках договоренностей с Тегераном.

— Если Иран хочет допустить распада этих переговоров из-за Ливана, который не имеет к ним никакого отношения, то это, в конце концов, их выбор, — заявил Вэнс.

Он добавил, что в США считают такой шаг стратегической ошибкой.

По данным СМИ, в Тегеране же настаивают на обратном. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что США должны сделать выбор между прекращением огня и продолжением войны из-за Израиля.

В то же время в Корпусе стражей исламской революции уже намекают на возможный военный ответ в случае дальнейших ударов по Ливану.

Накануне США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня и начали подготовку к возможным прямым переговорам, которые могут стать основой для долгосрочного мирного соглашения.

В Вашингтоне также сообщали, что получили от Тегерана предложение из 10 пунктов, которое рассматривают как основу для дальнейших переговоров.

В то же время, несмотря на объявленное перемирие, ситуация в регионе остается напряженной.

В частности, Израиль нанес масштабный удар по Ливану, атаковав более 100 объектов, связанных с Хезболлой, в Бейруте, Бекаа и на юге страны.

По данным израильских военных, удары были направлены по командным центрам, военной инфраструктуре и позициям элитных подразделений группировки.

