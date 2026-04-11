Віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув до Пакистану для участі у переговорах з Іраном, які можуть стати ключовими для врегулювання конфлікту та досягнення нової угоди.

Про це повідомляють Axios та CNN.

Переговори США та Ірану: що відомо

Очікується, що переговори між представниками США та Ірану розпочнуться в суботу в столиці Пакистану — Ісламабаді.

Зараз дивляться

Сторони планують вести прямий діалог, а пакистанські чиновники виконуватимуть роль посередників.

Це може стати найвищим рівнем контактів між Вашингтоном і Тегераном із 1979 року. Водночас у США визнають, що шанси на швидкий успіх залишаються невисокими.

За словами американських посадовців, позиції сторін суттєво відрізняються, а ризик провалу переговорів означатиме відновлення активної фази війни.

— Ми, як і раніше, не дійшли згоди з питання, про яке ведемо переговори, — зазначив один із представників США.

Американську делегацію очолює Венс. Його супроводжують:

Стів Віткофф;

Джаред Кушнер;

представники Ради нацбезпеки, Держдепартаменту та Пентагону.

Іранську делегацію очолює Мохаммед Багер Галібаф. Разом із ним до Ісламабада прибув міністр закордонних справ Аббас Арагчі.

Як зазначають джерела, участь віцепрезидента має підкреслити серйозність намірів США.

Таке рішення також пов’язане з напруженістю після попередніх раундів переговорів, які завершилися загостренням конфлікту.

Іранська сторона вважає, що попередні переговорники могли діяти недобросовісно, тому залучення Венса розглядається як шанс для перезапуску діалогу.

— Якщо іранці готові вести переговори сумлінно, ми готові простягнути їм руку допомоги, — заявив віцепрезидент США.

Водночас у Вашингтоні визнають, що процес може затягнутися на тижні або навіть місяці.

Раніше Джей Ді Венс заявляв, що домовленості про припинення вогню між США та Іраном не стосуються ситуації в Лівані.

За його словами, інформація про включення Лівану до угоди є помилковою або результатом непорозуміння.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.