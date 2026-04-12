Вице-президент США Джей Ди Венс в воскресенье, 12 апреля, покинул Пакистан, поскольку с Ираном не удалось достичь соглашения о прекращении войны.

Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает телеканал CNN.

США и Иран не договорились о мире

Переговоры о длительном прекращении войны начались в субботу в столице Пакистана Исламабаде и продолжались всю ночь до воскресного утра. Однако договоренностей достичь не удалось.

— Мы были достаточно уступчивыми. Но, к сожалению, нам не удалось добиться никакого прогресса… Я думаю, что это гораздо худшая новость для Ирана, чем для Соединенных Штатов Америки. Поэтому мы возвращаемся в США, не достигнув соглашения, — сказал Джей Ди Венс.

По его словам, Соединенные Штаты сделали свое окончательное и лучшее предложение. Венс отметил, что иранские переговорщики отказались согласиться на американские условия соглашения, которые были “достаточно гибкими”.

Ядерная программа Тегерана

По словам вице-президента Джей Ди Венса, после многочасовых переговоров Иран не согласился отказаться от создания ядерного оружия.

— Вопрос заключается в том: видим ли мы фундаментальную волю иранцев не разрабатывать ядерное оружие не только сейчас, не только через два года, но и в долгосрочной перспективе? Мы этого еще не видели, но надеемся, что увидим, — сказал Венс.

Между тем иранские государственные СМИ обвинили США в провале переговоров из-за их чрезмерных требований. Делегациям США и Ирана, которые вели переговоры в столице Пакистана, не удалось достичь соглашения о длительном прекращении войны.

Источник : CNN

