Віцепрезидент США Джей Ді Венс у неділю, 12 квітня, покинув Пакистан, оскільки з Іраном не вдалося досягти угоди про припинення війни.

Про це він сказав на пресконференції, передає телеканал CNN.

США та Іран не домовилися про мир

Переговори про тривале припинення війни розпочалися в суботу в столиці Пакистану Ісламабаді і тривали всю ніч до недільного ранку. Проте домовленостей не вдалося досягнути.

— Ми були досить поступливими. Але, на жаль, нам не вдалося досягти жодного прогресу… Я думаю, що це набагато гірша новина для Ірану, ніж для Сполучених Штатів Америки. Тож ми повертаємося до США, не дійшовши згоди, — сказав Джей Ді Венс.

За його словами, Сполучені Штати зробили свою остаточну і найкращу пропозицію. Венс зазначив, що іранські переговорники відмовилися пристати на американські умови угоди, які були “досить гнучкими”.

Ядерна програма Тегерана

За словами віцепрезидента Джей Ді Венса, після багатогодинних переговорів Іран не погодився відмовитися від створення ядерної зброї.

— Питання полягає в тому: чи бачимо ми фундаментальну волю іранців не розробляти ядерну зброю не лише зараз, не лише через два роки, а й у довгостроковій перспективі?Ми цього ще не бачили, але сподіваємося, що побачимо, — сказав Венс.

Тим часом іранські державні медіа звинуватили США у провалі переговорів через їхні надмірні вимоги.

Джерело : CNN

