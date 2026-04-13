США объявили о начале блокады морского сообщения с иранскими портами.

Блокировка Ормузского пролива охватит все заходящие или выходящие из портов Ирана суда.

Об этом заявили в Центральном командовании Соединенных Штатов в соцсети X.

Блокада Ормузского пролива: что известно

В ВС США отметили, что военные начнут реализацию блокады всего морского трафика, который направляется в иранские порты или покидает их.

Операция стартует 13 апреля в 10:00 по восточному времени США (в 17:00 по Киеву) в соответствии с решением президента.

Блокада Ормузского пролива будет распространяться на все суда независимо от их национальной принадлежности, которые заходят в порты Ирана в Персидском и Оманском заливе или выходят из них.

В то же время в ВС США подчеркнули, что свобода судоходства через Ормузский пролив для судов, которые не направляются в иранские порты, не будет ограничиваться.

Коммерческим судам рекомендовали следить за официальными сообщениями для моряков и поддерживать связь с военно-морскими силами США во время движения в регионе.

В то же время Великобритания не поддержала участие в блокаде в том формате, который предложили США.

Как сообщает The Telegraph, премьер-министр Кир Стармер заявил, что страна не будет направлять военные корабли для блокады.

Вместо этого Лондон готов предоставить тральщики для разминирования акватории и обеспечения безопасности судоходства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американский флот начнет блокировать суда в Ормузском проливе и задерживать те, которые платят Ирану пошлину за проход.

По его словам, США расценивают такие платежи как “мировое вымогательство”, а также планируют уничтожать морские мины, которые, по их данным, могли быть заложены Ираном.

