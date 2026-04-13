США оголосили про початок блокади морського сполучення з іранськими портами.

Блокада Ормузької протоки охопить усі судна, що заходять або виходять із портів Ірану.

Про це заявили в Центральному командуванні Сполучених Штатів у соцмережі X.

Блокада Ормузької протоки: що відомо

У США зазначили, що військові почнуть реалізацію блокади всього морського трафіку, який прямує до іранських портів або залишає їх.

Операція стартує 13 квітня о 10:00 за східним часом США (о 17:00 за Києвом) відповідно до рішення президента.

Блокада Ормузької протоки поширюватиметься на всі судна незалежно від їхньої національної приналежності, які заходять до портів Ірану в Перській та Оманській затоці або виходять із них.

Водночас у ЗС США наголосили, що свобода судноплавства через Ормузьку протоку для суден, які не прямують до іранських портів, не обмежуватиметься.

Комерційним суднам рекомендували стежити за офіційними повідомленнями для моряків і підтримувати зв’язок із військово-морськими силами США під час руху в регіоні.

До слова, Велика Британія не підтримала участь у блокаді в тому форматі, який запропонували США.

Як повідомляє The Telegraph, прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що країна не спрямовуватиме військові кораблі для блокади.

Натомість Лондон готовий надати тральщики для розмінування акваторії та забезпечення безпеки судноплавства.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що американський флот почне блокувати судна в Ормузькій протоці та затримувати ті, які сплачують Ірану мито за прохід.

За його словами, США розцінюють такі платежі як “світове вимагання”, а також планують знищувати морські міни, які, за їхніми даними, могли бути закладені Іраном.

