США сами заблокируют Ормузский пролив: все, кто платит Ирану за проход, больше не проплывут, заявил президент США Дональд Трамп.

Как сообщил в своей соцсети Truth Social американский президент Дональд Трамп, ВМС США начнут блокировать судна в Ормузском проливе и будут задерживать каждое судно, которое платит пошлину Ирану.

— С этого момента ВМС США, лучшие в мире, начнут блокировать любые суда, пытающиеся войти в Ормузский пролив или выйти из него. В какой-то момент мы дойдем до того, что “всем будет позволено входить, всем будет позволено выходить”, но Иран не разрешил этого, просто сказав: “Там где-то может быть мина”, о которой никто кроме них не знает. Это мировое вымогательство, – добавил он.

Трамп сообщил, что поручил флоту США выявлять и задерживать каждое судно в международных водах, которое платит пошлину Ирану.

— Никто, кто платит незаконную пошлину, не получит безопасного прохода в открытом море. Мы также начнем уничтожать мины, заложенные иранцами в проливе. Любой иранец, стреляющий по нам или по мирным суднам, будет лететь в ад! – заявил Трамп.

Напомним, что такое заявление Дональда Трампа прозвучало после того, как мирные переговоры США с Ираном, которые начались в Пакистане вчера, 11 апреля, потерпели крушение.

