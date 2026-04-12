Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном в Пакистане прошли хорошо, однако пункт по ядерной безопасности не был согласован.

Трамп о переговорах с Ираном

Глава Штатов рассказал об итогах переговоров США с Ираном, которые начались в субботу в столице Пакистана Исламабаде и продолжались всю ночь до воскресного утра.

— Встреча прошла хорошо, большинство пунктов было согласовано, но относительно единственного пункта, ядерного, который действительно имел значение, не удалось достичь прогресса, — сообщил в своей соцсети Truth Social Дональд Трамп.

Напомним, что также президент США сообщил, что именно по этой же причине ВМС Соединенных Штатов будут блокировать Ормузский пролив для любых кораблей, которые платят Ирану пошлину.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в воскресенье, 12 апреля, покинул Пакистан, поскольку с Ираном не удалось достичь соглашения о прекращении войны.

Он отметил, что Соединенные Штаты сделали свое окончательное и лучшее предложение. Вэнс отметил, что переговорщики Ирана отказались согласиться на американские условия соглашения, которые были “достаточно гибкими”.

Известно, что со стороны США на переговорах кроме Дж. Ди Вэнса присутствовали два его советника, а также Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, а со стороны Ирана был 71 человек.

