Соединенные Штаты Америки, Польша, Германия, Нидерланды и Швеция на полях саммита НАТО в Анкаре подписали соглашение о создании в Европе центра обслуживания ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщают вице-премьер-министр и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, а также американская компания Lockheed Martin.

В Европе появится центр обслуживания ракет для Patriot

Как отмечается, новый сервисный центр обслуживания ракет Patriot должен ускорить техническое обслуживание, логистику и возвращение ракет к боевому применению.

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– Тем, кто несколько дней пугает, что Польша теряет обороноспособность, мы доказываем, насколько они ошибаются. Наша цель — не только покупать современное оружие, но и производить и обслуживать его в Европе с участием Польши, — утверждает Косиняк-Камыш.

В Lockheed Martin отмечают, что центр должен укрепить готовность интегрированной системы противовоздушной обороны НАТО благодаря созданию региональных возможностей по техническому обслуживанию и поддержанию боеготовности ракет PAC-3.

Как сообщили в компании, центр будет обслуживать страны НАТО, эксплуатирующие ракеты-перехватчики PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) и PAC-3 Cost Reduction Initiative (CRI).

Компания Lockheed Martin будет отвечать за производственные процессы, инженерные решения, техническую поддержку и настройку цепей поставки.

Спрос на ракеты PAC-3 в мире стремительно растет из-за их успеха в реальных боевых условиях. Поэтому Lockheed Martin в апреле получила контракт на $4,7 млрд для наращивания мощностей, тогда как ранее Минобороны США заключило соглашение о утроении производства ракет модификации PAC-3 MSE.

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