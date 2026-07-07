Украина и Эстония подписали соглашение Drone Deal на полях саммита НАТО
- Во время оборонного форума на саммите НАТО в Анкаре Владимир Зеленский и Кристен Михал подписали стратегическое соглашение Drone Deal между Украиной и Эстонией.
- Эта долгосрочная программа предусматривает совместное производство оружия и привлечение иностранных инвестиций в ОПК.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кристен Михал подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве Drone Deal между странами.
Соответствующее соглашение они подписали на полях оборонного форума, который проходит 7 июля в рамках саммита НАТО в турецкой Анкаре.
Украина и Эстония подписали соглашение Drone Deal
– Я счастлив, что сегодня мы подписали Drone Deal между нашими странами. Спасибо за очень большую помощь нашим людям на протяжении всех этих лет, – сказал Зеленский.
В то же время президент Украины назвал подписанное соглашение с Эстонией важным шагом и сигналом доверия.
Кроме того, Зеленский поблагодарил Эстонию за поддержку пути Украины в Европейский Союз и НАТО.
Михал подчеркнул, что Украина должна как можно скорее стать полноценным членом ЕС.
Drone deal – формат многолетней программы международного сотрудничества, благодаря которой Украина масштабирует экспорт собственных технологий и привлекает инвестиции в оборонно-промышленный комплекс.
Проект предусматривает совместное производство вооружений и финансовую поддержку украинской оборонки в обмен на уникальный боевой опыт.