Служба безопасности Украины поразила три нефтеперерабатывающих завода в российском городе Уфа и четыре радиолокационных станции в Краснодарском крае.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Поражение трех российских НПЗ в Уфе

По информации СБУ, этой ночью удалось успешно нанести удары по топливной и военной инфраструктуре на территории Российской Федерации.

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В частности, дроны поразили инфраструктуру трех нефтеперерабатывающих заводов в городе Уфа в Республике Башкортостан на территории России, расположенных на расстоянии 1,6 тыс. км от государственной границы Украины.

Речь идет о предприятиях Башнефть-УНПЗ, Башнефть-Новойл и Башнефть-Уфанефтехим. Они входят в структуру Башнефти, которая является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих кластеров России.

Совокупный объем переработки указанных предприятий составляет более 23 млн. тонн нефти в год.

Как один из ведущих центров отрасли в РФ, Уфа обеспечивает выпуск широкого спектра горюче-смазочных материалов, играющих важную роль в поставках для Вооруженных сил России.

Поражение трех РЛС в Краснодарском крае

Как сообщили в СБУ, дроны поразили в Краснодарском крае три радиолокационные станции Подлет-К1 и одну РЛС Каста-2Е2, которые Россия использует для обнаружения воздушных целей.

В Службе безопасности Украины утверждают, что нефтеперерабатывающие заводы остаются одними из важнейших законных военных целей на территории Российской Федерации.

По информации СБУ, они обеспечивают российскую армию топливом и формируют значительную часть доходов, за счет которых РФ продолжает финансировать полномасштабную войну против Украины.

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