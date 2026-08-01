Служба безпеки України уразила три нафтопереробні заводи у російському місті Уфа та чотири радіолокаційні станції у Краснодарському краї.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Ураження трьох російських НПЗ в Уфі

За інформацією СБУ, цієї ночі вдалося успішно завдати ударів по паливній та військовій інфраструктурі на території Російської Федерації.

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Зокрема, дрони уразили інфраструктуру трьох нафтопереробних заводів у місті Уфа в Республіці Башкортостан на території Росії, що розташовані на відстані 1,6 тис. км від державного кордону України.

Йдеться про підприємства Башнафта-УНПЗ, Башнафта-Новойл та Башнафта-Уфанафтохім. Вони входять до структури Башнефті, який є один із найбільших нафтопереробних кластерів Росії.

Сукупний обсяг переробки зазначених підприємств сягає понад 23 млн тонн нафти на рік.

Як один із провідних центрів галузі в РФ, Уфа забезпечує випуск широкого спектра пально-мастильних матеріалів, які відіграють важливу роль у постачаннях для Збройних сил Росії.

Ураження трьох РЛС у Краснодарському краї

Як повідомили в СБУ, дрони уразили у Краснодарському краї три радіолокаційні станції Подльот-К1 та одну РЛС Каста-2Е2, які Росія використовує для виявлення повітряних цілей.

У Службі безпеки України стверджують, що нафтопереробні заводи залишаються одними з найважливіших законних військових цілей на території Російської Федерації.

За інформацією СБУ, вони забезпечують російську армію пальним та формують значну частину доходів, за рахунок яких РФ продовжує фінансувати повномасштабну війну проти України.

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