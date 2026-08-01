Российский контейнеровоз Yanina грузоподъемностью более 100 тыс. тонн пошел ко дну после удара украинских Сил обороны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях.

Силы обороны потопили российский контейнеровоз Yanina: что известно

Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 1 августа украинские военные нанесли удары по российским военным целям в Черном и Азовском морях.

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По его словам, одним из результатов операции стало поражение подпадающего под санкции российского контейнеровоза Yanina, который шел под российским флагом.

— Поражен подсанкционный российский контейнеровоз Yanina, который шел под российским флагом и имел вместимость более 100 тыс. тонн. Благодаря меткости наших Сил обороны он пошел ко дну, — заявил Зеленский.

Факт потери судна подтвердил и генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев.

По его словам, контейнеровоз Yanina, входивший в флот компании FESCO, затонул в Черном море после атаки двух украинских морских дронов примерно в 130 морских милях от Новороссийска.

Также в России сообщили, что все 17 членов экипажа были спасены.

Это не первая масштабная морская операция украинских Сил обороны против российской военной и логистической инфраструктуры.

Так, в ночь на 25 июля дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины атаковали ряд целей в Ростовской области и в акватории Каспийского моря.

Тогда под удар попали элементы российского зенитного ракетного комплекса С-400, зенитный комплекс Тор-М2, комплекс радиоэлектронной борьбы Поле-21, а также два склада с FPV-дронами.

Кроме того, украинские дроны поразили нефтедобывающую платформу Филановского месторождения, два подсанкционные грузовые суда Port Olya 2 и Begey, которые, по данным СБУ, использовались для перевозки военных грузов между Ираном и Россией, а также ракетный катер проекта 12418 Молния.

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Источник: Радіо Свобода

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