Российский контейнеровоз Yanina грузоподъемностью более 100 тыс. тонн пошел ко дну после удара украинских Сил обороны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях.

Силы обороны потопили российский контейнеровоз Yanina: что известно

Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 1 августа украинские военные нанесли удары по российским военным целям в Черном и Азовском морях.

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Grateful to Ukrainian warriors who are bringing the war back to Russia and responding to its attacks against life. Our targets are consistently defined facilities that sustain the war effort. Middle strikes were carried out overnight, with successful hits in the Black Sea and… pic.twitter.com/B4q8HMVl0j — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 1, 2026

По его словам, одним из результатов операции стало поражение подпадающего под санкции российского контейнеровоза Yanina, который шел под российским флагом.

— Поражен подсанкционный российский контейнеровоз Yanina, который шел под российским флагом и имел вместимость более 100 тыс. тонн. Благодаря меткости наших Сил обороны он пошел ко дну, — заявил Зеленский.

Факт потери судна подтвердил и генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев.

По его словам, контейнеровоз Yanina, входивший в флот компании FESCO, затонул в Черном море после атаки двух украинских морских дронов примерно в 130 морских милях от Новороссийска.

Также в России сообщили, что все 17 членов экипажа были спасены.

Это не первая масштабная морская операция украинских Сил обороны против российской военной и логистической инфраструктуры.

Так, в ночь на 25 июля дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины атаковали ряд целей в Ростовской области и в акватории Каспийского моря.

Тогда под удар попали элементы российского зенитного ракетного комплекса С-400, зенитный комплекс Тор-М2, комплекс радиоэлектронной борьбы Поле-21, а также два склада с FPV-дронами.

Кроме того, украинские дроны поразили нефтедобывающую платформу Филановского месторождения, два подсанкционные грузовые суда Port Olya 2 и Begey, которые, по данным СБУ, использовались для перевозки военных грузов между Ираном и Россией, а также ракетный катер проекта 12418 Молния.

Источник : Радіо Свобода

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