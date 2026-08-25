Ночные взрывы в РФ: под удар могли попасть Афипский и Новошахтинский НПЗ
- В РФ заявили о возможной атаке на два НПЗ.
- Взрывы прогремели в Ростовской области и Краснодарском крае
В ночь на 25 августа в Ростовской области и Краснодарском крае РФ сообщали о взрывах и возможных атаках на нефтеперерабатывающие заводы.
Об этом сообщают Telegram-каналы и OSINT-ресурсы.
Атака на НПЗ в России 25 августа: что известно
Первые сообщения об атаке появились в Ростовской области. Около 02:10 OSINT-ресурсы сообщили о вероятном ударе по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу.
Пока местные власти эти сообщения не комментировали.
Примерно в 03:40 взрывы раздались уже в Краснодарском крае. Местные жители сообщали об атаке, после которой в районе Афипского НПЗ возник пожар.
Что именно стало причиной возгорания и есть ли повреждения непосредственно на территории нефтеперерабатывающего завода, пока неизвестно.
Местные власти Краснодарского края тоже не сообщали подробностей ночных событий и не уточняли, чем именно могли атаковать регион.
Накануне, в ночь на 24 августа, сообщалось об атаках дронов сразу на три крупных логистических центра Ozon в разных регионах России — в Адыгее, Ставропольском крае и Дагестане.
Один из объектов находится недалеко от поселка Энем в Адыгее. Еще один склад Ozon подвергся атаке в Невинномыске Ставропольского края.
Третьей целью стал складской комплекс в Кумторкалинском районе Дагестана.