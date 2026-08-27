Катастрофическое наводнение в Непале: 55 украинцев считаются пропавшими без вести
- В Непале и Тибете после внезапных наводнений пропали без вести более 1100 человек.
- Среди пропавших более 700 иностранных туристов из почти 30 стран.
- Поисково-спасательная операция продолжается, украинские дипломаты координируют поиски.
Масштабное внезапное наводнение и сели в Непале и китайском Тибете повлекли за собой катастрофические разрушения. Среди пропавших без вести — более 1500 человек, в том числе более 700 иностранных туристов из более 20 стран. В списке пропавших 55 граждан Украины.
Об этом сообщает Reuters и МИД Украины.
Наводнение в Непале
Стихийное бедствие произошло в среду, 26 августа, в районе границы Непала и китайского Тибета. Мощный поток воды, грязи и камней накрыл населенные пункты и туристический маршрут, соединяющий Катманду с Лхасой.
В результате наводнения уничтожены или серьезно повреждены дороги, дома и объекты энергетической инфраструктуры. Особенно пострадали районы, через которые проходил маршрут туристов и паломников к священной для индуистов и буддистов горе Кайлаш и озеру Мансаровар.
В китайском районе Гиронг мощный поток воды накрыл пограничный переход. На видео, опубликованных в соцсетях, видно, как вода буквально сметает людей и здания.
A massive flash flood hit the 🇳🇵Nepal-Tibet border, damaging roads and bridges. 🚨
— Tragically, 8 people died, while 384 travelers including 105 Indian tourists—are missing. Intense rescue operations are underway. pic.twitter.com/HTMKbdpKYi
— Info Room (@InfoR00M) August 26, 2026
По данным китайской государственной телекомпании CCTV, в Гиронге пропавшими без вести числятся 558 человек, среди них 260 иностранных граждан. Китайские власти пока сообщают о трех погибших.
Пропавшие без вести в Непале
В Непале, по данным местных властей, пропавшими без вести считаются 826 человек, среди них почти 500 иностранцев из более чем 20 стран мира. В то же время МИД Украины сообщает о более 1100 пропавших в зоне масштабных наводнений и оползней в целом.
Число погибших в зоне стихийного бедствия составляет не менее 165 человек. Непальская полиция предупреждает, что эта цифра может возрасти по завершении поисковых работ.
По данным Министерства иностранных дел, среди украинцев, с которыми не удается установить связь, — две туристические группы — 47 и 7 человек, а также одна гражданка Украины, которая путешествовала в составе другой иностранной туристической группы.
Украинские дипломаты уже передали поисковым группам и органам власти полную информацию о своих гражданах, с которыми не удается установить связь. Посольства Украины в Индии и Китае находятся на постоянной связи с местными органами.
Непосредственно в зону стихийного бедствия направилась группа сотрудников посольства Украины в Индии. Также к работе привлечен консул Украины в Непале.
По имеющимся данным, пропавшими без вести считаются:
- 177 граждан Индии,
- 63 гражданина США,
- 34 гражданина Австралии,
- 33 гражданина Великобритании,
- 25 граждан Канады,
- 55 граждан Малайзии.
Среди пропавших есть также туристы из других стран. Часть людей путешествовала в Тибет в составе паломнических групп.
Спасательная операция продолжается
К поисково-спасательным работам в Непале привлекли более 5 тыс. военных и полицейских. 27 августа спасателям удалось эвакуировать 125 человек, среди которых 20 иностранцев.
В изолированные районы вертолетами доставляют еду, палатки и другие предметы первой необходимости. Часть гуманитарной помощи была оказана Индией.
Что известно о причине наводнения
Сначала власти Непала предполагали, что стихию могло повлечь за собой землетрясение. Однако Геологическая служба США уточнила, что зафиксированный сейсмический сигнал был связан с обрушением ледниковых пород и льда. Это и повлекло за собой мощный селевой поток.
Подобное уже происходило в регионе. В июле 2025 года стремительное опорожнение ледникового озера Пурепа в Тибете повлекло смертоносное наводнение в Непале.