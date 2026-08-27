Масштабное внезапное наводнение и сели в Непале и китайском Тибете повлекли за собой катастрофические разрушения. Среди пропавших без вести — более 1500 человек, в том числе более 700 иностранных туристов из более 20 стран. В списке пропавших 55 граждан Украины.

Об этом сообщает Reuters и МИД Украины.

Наводнение в Непале

Стихийное бедствие произошло в среду, 26 августа, в районе границы Непала и китайского Тибета. Мощный поток воды, грязи и камней накрыл населенные пункты и туристический маршрут, соединяющий Катманду с Лхасой.

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В результате наводнения уничтожены или серьезно повреждены дороги, дома и объекты энергетической инфраструктуры. Особенно пострадали районы, через которые проходил маршрут туристов и паломников к священной для индуистов и буддистов горе Кайлаш и озеру Мансаровар.

В китайском районе Гиронг мощный поток воды накрыл пограничный переход. На видео, опубликованных в соцсетях, видно, как вода буквально сметает людей и здания.

A massive flash flood hit the 🇳🇵Nepal-Tibet border, damaging roads and bridges. 🚨 — Tragically, 8 people died, while 384 travelers including 105 Indian tourists—are missing. Intense rescue operations are underway. pic.twitter.com/HTMKbdpKYi — Info Room (@InfoR00M) August 26, 2026

По данным китайской государственной телекомпании CCTV, в Гиронге пропавшими без вести числятся 558 человек, среди них 260 иностранных граждан. Китайские власти пока сообщают о трех погибших.

Пропавшие без вести в Непале

В Непале, по данным местных властей, пропавшими без вести считаются 826 человек, среди них почти 500 иностранцев из более чем 20 стран мира. В то же время МИД Украины сообщает о более 1100 пропавших в зоне масштабных наводнений и оползней в целом.

Число погибших в зоне стихийного бедствия составляет не менее 165 человек. Непальская полиция предупреждает, что эта цифра может возрасти по завершении поисковых работ.

По данным Министерства иностранных дел, среди украинцев, с которыми не удается установить связь, — две туристические группы — 47 и 7 человек, а также одна гражданка Украины, которая путешествовала в составе другой иностранной туристической группы.

Украинские дипломаты уже передали поисковым группам и органам власти полную информацию о своих гражданах, с которыми не удается установить связь. Посольства Украины в Индии и Китае находятся на постоянной связи с местными органами.

Непосредственно в зону стихийного бедствия направилась группа сотрудников посольства Украины в Индии. Также к работе привлечен консул Украины в Непале.

По имеющимся данным, пропавшими без вести считаются:

177 граждан Индии,

63 гражданина США,

34 гражданина Австралии,

33 гражданина Великобритании,

25 граждан Канады,

55 граждан Малайзии.

Среди пропавших есть также туристы из других стран. Часть людей путешествовала в Тибет в составе паломнических групп.

Спасательная операция продолжается

К поисково-спасательным работам в Непале привлекли более 5 тыс. военных и полицейских. 27 августа спасателям удалось эвакуировать 125 человек, среди которых 20 иностранцев.

В изолированные районы вертолетами доставляют еду, палатки и другие предметы первой необходимости. Часть гуманитарной помощи была оказана Индией.

Что известно о причине наводнения

Сначала власти Непала предполагали, что стихию могло повлечь за собой землетрясение. Однако Геологическая служба США уточнила, что зафиксированный сейсмический сигнал был связан с обрушением ледниковых пород и льда. Это и повлекло за собой мощный селевой поток.

Подобное уже происходило в регионе. В июле 2025 года стремительное опорожнение ледникового озера Пурепа в Тибете повлекло смертоносное наводнение в Непале.

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