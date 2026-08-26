В результате масштабного стихийного бедствия на границе Непала и Тибета пропавшими без вести считаются 53 гражданина Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в комментарии журналистам.

Наводнение на границе Непала и Тибета: пропавшие без вести украинцы

По информации Туристической полиции Непала, всего в регионе бедствия потеряна связь с 53 украинцами.

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В частности, в МИД поступило сообщение, что утром перестала выходить на связь организованная группа из 46 украинских туристов.

Кроме того, на горячую линию ведомства обратились родственники еще восьми граждан, находящихся в списке пропавших.

По личному поручению министра иностранных дел Андрея Сибиги дипломаты принимают срочные меры.

Посольства Украины в Индии и КНР по имеющимся персональным данным пытаются установить связь с гражданами и сотрудничают с местными органами властями по поисково-спасательным операциям.

К работе на месте происшествия привлекли Почетного консула Украины в Непале.

Департамент консульской службы круглосуточно координирует поиски и оказывает помощь родным.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что по состоянию на данный момент подтвержденной информации о наличии украинцев среди погибших или травмированных нет.

В результате масштабной стихийной катастрофы на границе Непала и Тибета погибли почти 100 человек. Разрушительные внезапные наводнения и оползни также привели к тому, что еще около 400 человек считаются пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что МИД Украины проверяет информацию о возможном исчезновении и потерях связи с двумя гражданами Украины, находившимися в районе бедствия. Вскоре это количество резко возросло.

Где находится Непал

Непал – это горное государство в Южной Азии без выхода к морю, расположенное на южных склонах Гималаев между Индией и Китаем. Столица – город Катманду.

Здесь расположена гора Эверест (8848 м), а также восемь из 14 самых высоких восьмитысячников планеты.

Страна является центром мирового горного туризма с маршрутами вокруг Эвереста и Аннапурны.

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