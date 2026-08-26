На границе Непала и Тибета произошла масштабная стихийная катастрофа. Внезапные наводнения и оползни привели к гибели по меньшей мере 31 человека. Почти 400 людей считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщают BBC и Reuters.

Разрушительное наводнение накрыло границу Непала и Тибета

Внезапная стихия разрушила целые села, уничтожила инфраструктуру и перекрыла ключевые автодороги.

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По информации министра иностранных дел Непала Шишира Ханала, разрушительный процесс спровоцировал землетрясение. Он вызвал сход мощной снежной лавины в реку Бхоте-Коше.

Поисково-спасательные операции продолжаются с обеих сторон границы с участием непальской армии, Красного Креста и скаутов. Пока удалось спасти 88 человек, однако правительство прогнозирует, что может быть много пострадавших.

Среди пропавших без вести – 26 полицейских, девять работников вооруженной полиции, 44 военнослужащих, а также около 115 жителей села Майлунг, которых до сих пор пытаются эвакуировать.

Совет по туризму Непала сообщил о поиске 291 иностранного туриста и 93 местных граждан (в частности, гидов). В зоне бедствия находились путешественники из Великобритании (12 человек), США, Малайзии, ЮАР и Индии.

В пострадавшем регионе Расува и близлежащих районах полностью отсутствует электроснабжение, мобильная связь и транспортное сообщение. Главная автомагистраль в Катманду заблокирована.

Также повреждения получила гидроэлектростанция Тришули. Спасательные вертолеты не могут добраться до отдельных зон из-за сильного ветра.

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