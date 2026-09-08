Европейская комиссия согласовала заявку Украины на закупку ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в рамках Ukraine Support Loan. Речь идет о около €3,2 млрд, которые должны направить на усиление украинской ПВО.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Еврокомиссия одобрила €3,2 млрд на ракеты для Patriot

До конца недели Европейский Союз планирует завершить подготовку к выделению Украине €3,2 млрд на ракеты-перехватчики для систем Patriot.

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В Министерстве обороны подчеркнули, что это решение является важным для подготовки противовоздушной обороны к зиме.

— Это критически важное решение для подготовки противовоздушной обороны к осенне-зимнему периоду. Ракеты для Patriot необходимы Украине для защиты людей и критической инфраструктуры от российского ракетного террора, в частности баллистики, — говорится в сообщении.

Министр обороны Евгений Хмара поблагодарил Евросоюз за поддержку и оперативное рассмотрение украинской заявки.

— Вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте я приветствую согласие государств-членов относительно принятия исключения (исключение из общих правил предоставления €90 млрд от ЕС, которые требуют закупать вооружение исключительно европейского или украинского производства, — Ред.) для Украины на закупку критически важных товаров для систем противовоздушной обороны Patriot, – написала фон дер Ляйен в сети Х.

Она сообщила, что следующая выплата составит €3,2 млрд и “позволит Украине лучше защитить свое небо от беспорядочных атак России”.

Это в дополнение к €8,4 млрд, уже выплаченным в рамках займа на поддержку Украины (Ukraine Support Loan), в частности на противовоздушную оборону, – напомнила фон дер Ляйен.

Напомним, 2 сентября Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина обратилась к Еврокомиссии с запросом на несколько миллиардов евро для усиления противовоздушной обороны, в том числе для приобретения ракет PAC-3 для систем Patriot.

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