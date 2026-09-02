Украина подала в Еврокомиссию запрос на несколько миллиардов евро для укрепления противовоздушной обороны, в частности для закупки ракет PAC-3 для систем Patriot. Страны ЕС уже рассматривают заявку Киева.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе.

Украина запросила у ЕС миллиарды на ракеты к Patriot

По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия получила новый запрос Украины на выделение средств в рамках кредита ЕС на 90 млрд евро.

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Речь идет о нескольких миллиардах евро, которые Киев планирует использовать для укрепления украинской ПВО, в частности на ракеты PAC-3 для систем Patriot.

– Сегодня я могу подтвердить, что мы получили новый запрос на выделение средств. Он составляет несколько миллиардов евро и должен покрыть расходы на противовоздушную оборону Украины, включая высокоэффективные системы противовоздушной обороны PAC-3, – заявила председатель Еврокомиссии.

В настоящее время запрос Украины рассматривают государства-члены Евросоюза. Фон дер Ляйен отметила, что процесс движется в правильном направлении.

Как ЕС и Украина работают над проектом Freya

Параллельно Евросоюз вместе с Украиной продолжает работу над проектом Freya. Он предусматривает создание европейской системы противоракетной обороны.

Фон дер Ляйен также напомнила, что кредит ЕС в поддержку Украины общим объемом 90 млрд евро уже действует.

По ее словам, с июня 8,5 млрд евро из этих средств было выделено на беспилотники и ракеты для Украины. Часть финансирования также планируется направить на закупку истребителей у европейских производителей.

Напомним, на следующей неделе Евросоюз запустит новую рабочую группу высокого уровня по вопросам обороны. В нее войдут политические и военные представители стран ЕС, а также Украины и Великобритании.

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