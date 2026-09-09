Президент Сербии Александр Вучич распустил Народную скупщину и назначил досрочные парламентские выборы на 25 октября 2026 года.

Об этом сообщает сербский телеканал N1.

Досрочные парламентские выборы в Сербии

Решение Вучича стало возможным после того, как 7 сентября правительство во главе с премьер-министром Джуро Мацутом одобрило предложение о роспуске парламента. После этого у президента было 72 часа, чтобы принять окончательное решение.

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Учитель объяснил необходимость досрочных выборов политической напряженностью и разногласиями в сербском обществе. По его словам, дальнейшая отсрочка выборов может поставить под угрозу проведение международной выставки EXPO-2027 и стабильность демократических процессов в стране.

В обращении к гражданам президент заявил, что Сербии удалось сохранить мир и стабильность, несмотря на сложную международную ситуацию.

— Сербия пережила сложный период, мировой порядок, установленный в 1945 году после великой победы союзников, был разрушен. Этот порядок вошел в историю, так и не установившись новый, тем более не стабилен. Сегодня у нас есть войны в регионах по всему миру, даже континентальные войны, которые, безусловно, угрожают нашей стране. За все это время нам удалось сохранить мир, сохранить стабильность, вести страну в будущее и продвигать ее вперед, — сказал Вучич.

Студенты потребовали досрочных выборов

Досрочных парламентских выборов сербские студенты добиваются уже больше года. Именно студенческое движение стало одним из главных факторов политического кризиса в стране.

Часть оппозиционных сил уже заявила о поддержке студенческого списка. Среди парламентских партий был поддержан Демократическая партия и Движение за обновление Королевства Сербия. Вместе с несколькими независимыми депутатами они сформировали парламентскую группу “Депутаты со студентами: контроль над выборами”.

О поддержке студенческого движения также заявили Зелено-левый фронт и Движение свободных граждан.

Среди внепарламентских сил студенческий список поддержали движение Kreni-promeni, Социал-демократическая партия Бориса Тадича, а также движения Dveri и Dosta je bilo.

В то же время, другие оппозиционные силы готовятся к выборам отдельными блоками. Новая демократическая партия Сербии (НИСС) и Монархисты планируют совместное участие в выборах.

Проевропейская оппозиция должна выступить двумя блоками. Платформа за европейскую Сербию включает Партию свободы и справедливости, Сербский центр SRCE и движение Солидарность.

Второй блок – альянс Народная Сербия – объединяет Народное движение Сербии, Экологическое восстание и Новое лицо Сербии.

В мае Александр Вучич заявил, что может в ближайшее время подать в отставку.

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