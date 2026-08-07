Зеленский впервые прибыл в Сербию: каковы цели визита
- Президент Украины Владимир Зеленский 7 августа прибыл в Сербию с официальным визитом.
- Запланированы переговоры с президентом Александром Вучичем и премьер-министром Джуро Мацутом.
Президент Владимир Зеленский в пятницу, 7 августа, прибыл в Сербию с официальным визитом. Это первая поездка украинского лидера в эту страну с начала его президентского срока.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Визит Зеленского в Сербию 7 августа: что известно
— Прибыл в Сербию вместе с командой. Сегодня и завтра запланированы важные переговоры — с президентом Александром Вучичем и премьер-министром Джуро Мацутом, — написал президент Украины.
По его словам, во время визита стороны планируют обсудить расширение экономического сотрудничества между Украиной и Сербией, отношения с Европейским Союзом, вопросы безопасности и “другие вещи, которые могут сработать на благо наших народов”.
Накануне поездки Зеленского в Сербию агентство AFP со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что этот визит станет “пощечиной россиянам”, поскольку Белград традиционно считается союзником Москвы.
Сербия не вводила санкции против России и сохраняет с ней тесные связи в энергетической сфере.
В мае 2025 года президент Сербии Александр Вучич провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
В то же время Сербия официально заявляет о намерении присоединиться к Европейскому союзу.
Напомним, в мае президенты Украины и Сербии Владимир Зеленский и Александр Вучич обсудили развитие двусторонних отношений, в частности возобновление переговоров о создании зоны свободной торговли.