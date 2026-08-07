Президент Владимир Зеленский в пятницу, 7 августа, прибыл в Сербию с официальным визитом. Это первая поездка украинского лидера в эту страну с начала его президентского срока.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Визит Зеленского в Сербию 7 августа: что известно

— Прибыл в Сербию вместе с командой. Сегодня и завтра запланированы важные переговоры — с президентом Александром Вучичем и премьер-министром Джуро Мацутом, — написал президент Украины.

По его словам, во время визита стороны планируют обсудить расширение экономического сотрудничества между Украиной и Сербией, отношения с Европейским Союзом, вопросы безопасности и “другие вещи, которые могут сработать на благо наших народов”.

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Накануне поездки Зеленского в Сербию агентство AFP со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что этот визит станет “пощечиной россиянам”, поскольку Белград традиционно считается союзником Москвы.

Сербия не вводила санкции против России и сохраняет с ней тесные связи в энергетической сфере.

В мае 2025 года президент Сербии Александр Вучич провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

В то же время Сербия официально заявляет о намерении присоединиться к Европейскому союзу.

Напомним, в мае президенты Украины и Сербии Владимир Зеленский и Александр Вучич обсудили развитие двусторонних отношений, в частности возобновление переговоров о создании зоны свободной торговли.

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