Президент Сербии Александар Вучич заявил, что может в ближайшее время подать в отставку.

Об этом сообщает Vreme со ссылкой на заявление Александара Вучича.

Во время общения с журналистами в Пекине президент Сербии заявил, что его президентский мандат подходит к концу.

Тогда же Александар Вучич предположил, что может досрочно покинуть пост.

— Возможно, в ближайшее время я подам в отставку, — сказал сербский лидер.

В то же время Вучич подчеркнул, что не планирует повторять шаг бывшего президента Сербии Бориса Тадича.

Речь идет о ситуации 2012 года, когда Тадич подал в отставку за десять месяцев до окончания президентского срока, чтобы объединить президентские и парламентские выборы и укрепить позиции своей партии.

Президент Сербии также высказался по поводу масштабных протестов, которые прошли в Белграде. Вучич назвал акции протеста “пустыми” и заявил, что они якобы не имели четкого содержания.

Кроме того, он поставил под сомнение количество участников митингов. По его словам, три спецслужбы оценили количество протестующих в пределах от 30,5 до 34,3 тыс. человек, а власти приняли самую высокую оценку.

Также Вучич обвинил организаторов акций в ответственности за инциденты после завершения протестов.

В то же время Сербская прогрессивная партия, которую возглавляет Вучич, объявила о проведении собственного собрания в конце июня.

По данным СМИ, масштабные протесты в Сербии начались после обрушения крыши железнодорожного вокзала в 2024 году, в результате чего погибли 16 человек.

Студенческие акции быстро переросли в массовое антиправительственное движение. Оппозиция и активисты обвиняют власти в коррупции, некомпетентности и безнаказанности.

В августе 2025 года протесты переросли в столкновения с полицией. Тогда шесть правоохранителей получили ранения. 38 человек задержали.

