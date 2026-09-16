Два крупных российских нефтеперерабатывающих завода компании Роснефть, расположенные в городах Сызрань и Саратов на Волге, полностью прекратили переработку нефти в результате атак украинских беспилотников.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три отраслевых источника.

НПЗ в Сызрани и Саратове остановили работу

По данным собеседников издания, Саратовский НПЗ приостановил работу в пятницу, 11 сентября, а Сызранский завод был полностью остановлен во вторник, 15 сентября.

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В результате удара дронов на Сызранском НПЗ (Самарская область) были повреждены несколько объектов. В частности, поражение потерпела главная установка первичной перегонки нефти CDU-6 мощностью 17 100 метрических тонн в сутки, которая обеспечивала около 71% всего объема переработки завода.

Источники отмечают, что ремонтные работы на предприятии будут продолжаться минимум месяц. В то же время вторая установка первичной переработки (CDU-5 мощностью 7 100 тонн в сутки, или 29% мощности) уже находилась на ремонте после предыдущей атаки беспилотников, произошедшей в июле.

Общая номинальная мощность Сызранского НПЗ составляет 8,5 млн тонн нефти в год (150 тыс. баррелей в сутки). В 2024 году завод переработал 4,3 млн тонн сырья, произведя 0,8 млн тонн бензина, 1,5 млн тонн дизельного топлива и 0,7 млн тонн мазута.

Саратовский НПЗ мощностью 7 млн метрических тонн в год (140 тыс. баррелей в сутки) остановил переработку сырья 11 сентября после очередного налета беспилотников.

До этого завод уже приостанавливал деятельность 8 сентября из-за пожара и повреждения оборудования, вызванного предварительной атакой, поэтому только готовился возобновить работу 10–11 сентября. Кроме этого, предприятие уже выпадало из рабочего графика на несколько недель после удара дронов 2 августа.

В 2024 году Саратовский НПЗ переработал 5,8 млн тонн нефти, произведя 1,2 млн тонн бензина, 1,9 млн тонн дизтоплива и 1,0 млн тонн мазута.

Остановка двух ключевых заводов Роснефти произошла на фоне продолжения взаимных атак на энергетическую инфраструктуру между Украиной и Россией, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о наличии договоренностей по их прекращению.

Утрата мощностей Сызранского и Саратовского НПЗ способна углубить внутренний дефицит топлива в РФ, где уже введены ограничения на экспорт бензина, дизеля и авиатоплива.

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