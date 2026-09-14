Украина и Российская Федерация договорились воздерживаться от ударов по объектам энергетического сектора.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Трамп о договоренности между Украиной и РФ

По словам Трампа, Украина и Россия якобы достигли взаимной договоренности об удержании от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

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— Украина согласилась не наносить удары по российским объектам энергетического сектора. Россия согласилась сделать то же самое, – написал Трамп.

В то же время глава Белого дома не уточнил, на какой период и когда именно будет действовать договоренность между двумя странами не атаковать энергообъекты.

Отдельно президент США затронул тему ситуации на глобальном рынке топлива и фактор, который обуславливает его подорожание.

По его мнению, на рост мировых цен на дизельное топливо в первую очередь влияет война между двумя Украиной и Россией, а не ситуация вокруг Ирана.

Недавно стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский надеется встретиться с Трампом на следующей неделе в Нью-Йорке, чтобы обсудить морское и энергетическое перемирие.

По словам Зеленского, он уже говорил с главой Белого дома о возможности договоренностей по Черному морю и прекращению атак на энергетическую инфраструктуру.

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