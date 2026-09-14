Украина и РФ договорились не наносить удары по энергообъектам — Трамп
- Украина и РФ якобы достигли взаимной договоренности об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что именно война между двумя странами является главной причиной роста мировых цен на дизельное топливо, а не ситуация с Ираном.
Украина и Российская Федерация договорились воздерживаться от ударов по объектам энергетического сектора.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
Трамп о договоренности между Украиной и РФ
По словам Трампа, Украина и Россия якобы достигли взаимной договоренности об удержании от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
— Украина согласилась не наносить удары по российским объектам энергетического сектора. Россия согласилась сделать то же самое, – написал Трамп.
В то же время глава Белого дома не уточнил, на какой период и когда именно будет действовать договоренность между двумя странами не атаковать энергообъекты.
Отдельно президент США затронул тему ситуации на глобальном рынке топлива и фактор, который обуславливает его подорожание.
По его мнению, на рост мировых цен на дизельное топливо в первую очередь влияет война между двумя Украиной и Россией, а не ситуация вокруг Ирана.
Недавно стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский надеется встретиться с Трампом на следующей неделе в Нью-Йорке, чтобы обсудить морское и энергетическое перемирие.
По словам Зеленского, он уже говорил с главой Белого дома о возможности договоренностей по Черному морю и прекращению атак на энергетическую инфраструктуру.