У Украины есть три ключевых ожидания от Китая на фоне поиска путей завершения войны с Россией. В то же время у Киева остаются вопросы относительно реального влияния Пекина на Москву и перспектив диалога с Си Цзиньпином.

Об этом член правления Украинской ассоциации китаеведов Вита Голод рассказала в интервью Radio NV.

Чего Украина ожидает от Китая в войне с Россией

Эксперт отметила, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно публично обращался к Китаю, однако личной встречи лидеров стран не состоялось. По ее словам, единственным прямым контактом был телефонный разговор в апреле 2023 года.

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– Но то, чего Украина реально ожидает от Китая, – это, по сути, три вещи. Это уважение к территориальной целостности Украины, к суверенитету Украины. Во-вторых – чтобы Китай не поддерживал Россию летальным оружием, войсками. И в-третьих – чтобы Китай старался на всех площадках быть гарантом ядерной безопасности, то есть выступать против распространения ядерного оружия, – перечислила Голод.

Она напомнила, что Зеленский неоднократно озвучивал такие тезисы в обращениях к Китаю.

Голод предположила, что Зеленский может обратиться к президенту США Дональду Трампу, чтобы тот поднял вопрос о возможном давлении Китая на Владимира Путина.

– Но давайте будем реалистами: если бы Си Цзиньпин хотел это сделать, он уже сделал бы это много раз. Но либо он не хочет, либо не может, либо мы преувеличиваем роль Китая, – отметила она.

По словам Голод, из публикаций Global Times и оценок других китайских экспертов следует, что Украина не является приоритетным вопросом повестки дня. Украину упоминают в конце повестки дня наряду с Ираном и Ближним Востоком.

– Надеемся, что этот вопрос действительно обсудят, что Украина будет упомянута в итоговом readout (сообщении по итогам встречи, – Ред.). Но ожидать какого-то прорыва для Украины, к сожалению, я лично таких предпосылок не вижу, – пояснила Вита Голод.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Нью-Йорке поднял вопрос об участии Китая в дипломатических усилиях по прекращению войны.

Зеленский заявил, что считает целесообразным привлечение председателя КНР Си Цзиньпина к переговорному процессу, поскольку тот имеет влияние на Владимира Путина.

Этот разговор состоялся накануне первого за 11 лет государственного визита Си Цзиньпина в США, который продлится с 23 по 25 сентября. В ходе визита китайский лидер должен встретиться с Дональдом Трампом.

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