Президент Китаю Сі Цзіньпін 23-25 вересня здійснить державний візит до США, де проведе переговори з американським лідером Дональдом Трампом. Зустріч відбудеться на тлі завершення однорічного торговельного перемир’я між Вашингтоном і Пекіном.

Сі Цзіньпін відвідає США для зустрічі з Трампом

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь. За його словами, Сі Цзіньпін прибуде до Сполучених Штатів на запрошення Трампа.

Очікується, що президенти проведуть поглиблені переговори щодо двосторонніх відносин, міжнародної безпеки та економічного розвитку. У Пекіні заявили, що сторони мають намір працювати над врегулюванням розбіжностей між двома країнами.

Зараз дивляться

Го Цзякунь назвав взаємні візити лідерів США та Китаю протягом пів року подією історичного значення. У травні Дональд Трамп приїжджав до Пекіну, аби зустрітися з очільником КНР.

Ця поїздка буде першим за понад десять років державним візитом голови КНР до Сполучених Штатів. Попереднього разу Сі відвідував США з державним візитом у вересні 2015 року за запрошенням тодішнього президента Барака Обами.

Однією з головних тем майбутніх переговорів стане торгівля. США та Китай обговорюють можливість продовження перемир’я, укладеного торік у Південній Кореї, а також зниження тарифів на окремі товари, зокрема американські енергоносії та сільськогосподарську продукцію.

Напередодні зустрічі президентів представники двох країн провели в Нью-Йорку черговий раунд торговельних переговорів. Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав їх дуже успішними. За його словами, Вашингтон і Пекін також домовилися започаткувати діалог щодо штучного інтелекту, щоб обговорити спільне бачення можливостей і ризиків цієї технології.

Очікується, що серед інших тем переговорів Трампа і Сі будуть ситуація довкола Ірану, постачання рідкоземельних елементів, конкуренція у сфері штучного інтелекту та Тайвань.

Китай залишається найбільшим покупцем іранської нафти, тоді як Вашингтон намагається посилити економічний тиск на Тегеран.

Тайванське питання також залишається одним із найбільш чутливих у відносинах США та Китаю. Пекін вважає острів частиною своєї території, тоді як Сполучені Штати є його ключовим військовим і політичним партнером.

Крім того, Трамп планує влаштувати державну вечерю на честь Сі Цзіньпіна. Серед запрошених, за даними Bloomberg, очікуються голова Apple Тім Кук та генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

Джерело : Bloomberg

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