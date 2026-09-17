У Китая есть возможности повлиять на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины, но Киев не видит такого давления со стороны Пекина.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью японскому телеканалу NHK.

Зеленский о позиции Китая по войне в Украине

Президент отметил, что не видел, чтобы Россия применяла китайские ракеты против Украины, в отличие от ракет северокорейского производства.

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В то же время Зеленский заявил, что китайские технологии доходят до России, а используемое там оборудование происходит из Китая. По его словам, возможно, оно поступает вместе со специалистами и технологиями.

Зеленский также заявил, что не видит давления со стороны Китая на Россию с целью прекращения войны. В то же время президент предположил, что такое влияние может оказываться в ходе двусторонних контактов, о которых Украина не знает.

По мнению Зеленского, у Пекина есть значительные возможности влиять на Москву, особенно с учетом санкционных ограничений против России и ее зависимости от внешней торговли.

— Я считаю, что они оказывают огромное влияние на Россию, особенно сейчас, когда есть много санкций, “теневой флот”, а также отрезаны энергетические и банковские системы. Конечно, Китай может найти способ подтолкнуть Путина к переговорам. Я уверен. Но они этого не сделали. И если ты можешь, но не делаешь, это поддержка или нет? — задает риторический вопрос президент.

Глава государства подчеркнул, что вопрос заключается не только в поставках оружия, а прежде всего в политической позиции Пекина.

— Жаль, что Китай не на нашей стороне в этой войне — политически. Дело даже не в оружии. Дело в политической воле, — сказал Зеленский.

По мнению главы государства, войну в Украине могут мгновенно остановить сильные лидеры, в частности Китай.

— Жаль, что они не на нашей стороне. Но это не проблема. Это досада. Проблема в том, что они не посредине. Ибо они чуть больше на стороне России. И то, что они немного больше на стороне России, я имею в виду не прямое оружие, а большую открытость к ним, большую готовность помогать им, чем нам. В случае столь большой страны “немного” означает много, — убежден Владимир Зеленский.

Напомним, что в начале сентября лидер Китая Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина активнее содействовать политическому урегулированию международных конфликтов, в частности войны в Украине.

Си Цзиньпин говорил о готовности Китая усиливать взаимодействие и координацию со всеми сторонами.

По его словам, Пекин выступает за подход, направленный на устранение как последствий, так и причин международных и региональных конфликтов.