Федеральный судья Тим Келли обязал президента США Дональда Трампа восстановить доступ в Белый дом для журналистов CNN, MSNBC и Politico.

Как пишет Reuters, судья заявил, что решение о запрете доступа для этих СМИ могло быть неконституционным.

Суд обязал Трампа восстановить доступ СМИ в Белый дом

Келли приказал администрации Трампа немедленно вернуть журналистам пресс-карты и запретил должностным лицам вводить ограничения в течение следующих 14 дней.

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— В материалах дела не хватает фактического подтверждения аргументов ответчиков о том, что аннулирование постоянных пропусков истцов действительно защитит национальную безопасность или что национальная безопасность окажется под угрозой, если суд распорядится восстановить эти пропуска на время рассмотрения дела, — отметил Келли.

Судья напомнил, что сам Дональд Трамп объяснял запрет якобы “отсутствием правдивости и негативным характером” освещения событий этими СМИ.

Во время слушания 23 сентября Келли заявил, что два прецедента Апелляционного суда США в округе Колумбия свидетельствуют о праве журналистов на надлежащую правовую процедуру перед аннулированием их пресс-карт для доступа в Белый дом.

По мнению судьи, Белый дом не обеспечил этим СМИ реальной возможности обжаловать решение о лишении доступа.

Адвокат, представляющий интересы СМИ, сообщил судье, что журналистов лишили доступа без предварительного уведомления и возможности обжаловать это решение, назвав такие действия “беспрецедентными, необоснованными и суровым наказанием”.

Представитель Министерства юстиции заявил, что администрация Трампа предоставила достаточное обоснование отмены аккредитации в письмах, направленных СМИ 22 сентября.

Однако судья поставил этот аргумент под сомнение, отметив, что письма были направлены уже после отмены доступа и подачи иска.

В судебном документе, поданном 22 сентября, Министерство юстиции утверждало, что доступ в Белый дом является привилегией, а не гарантированным правом. В ведомстве заявили, что президент имеет полномочия приостанавливать доступ в Белый дом для новостных организаций.

23 сентября коалиция организаций, занимающихся защитой свободы прессы, и десятки СМИ, среди которых Комитет репортеров за свободу прессы, Reuters, Washington Post и Fox News, подали юридическое письмо в поддержку трех информационных организаций.

В нем утверждается, что “лишение журналистов и изданий их прав из-за чьего-либо представления о мнении редакции нарушает многолетнюю практику Верховного суда”.

Запрет на доступ в Белый дом для CNN, Politico и MS NOW

Напомним, 18 сентября Дональд Трамп объявил о запрете доступа в Белый дом для CNN, Politico и MS NOW.

Он обвинил эти СМИ в распространении “выдумок или лжи” о его правительстве. 19 сентября представителей трех СМИ не допустили в здание, а их пропуска изъяли.

После этого CNN, Politico и MS NOW сообщили о подаче иска против администрации Дональда Трампа. СМИ заявили, что действия администрации президента представляют угрозу для свободы прессы и права общественности на независимую журналистику.

21 сентября представители пула Белого дома (Fox News Media, ABC News, CBS News, CNN и NBC News) объявили о решении приостановить совместное освещение мероприятий с участием Трампа после запрета доступа к ним для журналистов CNN, MS NOW и Politico.

В тот же вечер Белый дом транслировал выступление президента США во время открытия новой вертолетной площадки. Его речь не было слышно, поскольку крупные телесети объявили бойкот.

На фоне бойкота Белый дом запустил на своем YouTube-канале круглосуточную трансляцию заявлений и выступлений президента США Дональда Трампа под названием Trump TV.

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