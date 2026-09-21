Основные телевизионные сети США — FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN и NBC News — объявили о приостановлении совместного освещения мероприятий с участием президента Дональда Трампа. Таким образом они протестуют против ограничения доступа отдельных СМИ в Белый дом.

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайтах телесетей.

Основные телесети США не будут освещать деятельность Трампа

В понедельник, 21 сентября, представители телевизионного пула заявили, что договорились временно прекратить совместное освещение деятельности Трампа.

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Решение приняли после того, как президент запретил доступ в Белый дом журналистам CNN, который входит в пул, а также MS NOW и Politico. Трамп обвинил эти СМИ в распространении якобы “фейковых новостей”.

— Общественность имеет жизненный интерес в получении точной, независимой информации о своем правительстве. Ни одна администрация не должна ограничивать деятельность СМИ только потому, что ей не нравится их освещение событий, – говорится в совместном заявлении.

Представители телевизионного пула по очереди путешествуют с Трампом и освещают его мероприятия в Белом доме.

Они соглашаются передавать другим представителям СМИ видеоматериалы, фотографии, аудиозаписи и цитаты с таких мероприятий.

Такая система работы в США существует почти столетие – она была основана во времена президентства Франклина Рузвельта.

Журналисты пула обеспечивали прямые трансляции таких событий, как убийство президента Джона Кеннеди и террористические атаки 11 сентября.

В понедельник по принципу ротации освещать участие Трампа в Генеральной Ассамблее ООН должны были журналисты CNN.

Другие участники пула заявили, что не будут заменять CNN на этом мероприятии. Из-за этого независимые СМИ фактически потеряли возможность получать прямые видеоматериалы о деятельности президента США в Нью-Йорке.

Напомним, 19 сентября Дональд Трамп объявил о немедленном запрете доступа в Белый дом для журналистов CNN, MS NOW и Politico. Президент обвинил эти СМИ в распространении фейковых новостей.

Три издания, журналистам которых запретили вход в Белый дом, заявили о намерении подать иск против Дональда Трампа и трех его ведущих советников.

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