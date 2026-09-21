Пять телесетей США приостановили освещение мероприятий Трампа в знак протеста
- Пять ведущих американских телеканалов приостановили совместное освещение мероприятий Дональда Трампа.
- Решение приняли после ограничения доступа в Белый дом для журналистов CNN, MS NOW и Politico.
Основные телевизионные сети США — FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN и NBC News — объявили о приостановлении совместного освещения мероприятий с участием президента Дональда Трампа. Таким образом они протестуют против ограничения доступа отдельных СМИ в Белый дом.
Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайтах телесетей.
Основные телесети США не будут освещать деятельность Трампа
В понедельник, 21 сентября, представители телевизионного пула заявили, что договорились временно прекратить совместное освещение деятельности Трампа.
Решение приняли после того, как президент запретил доступ в Белый дом журналистам CNN, который входит в пул, а также MS NOW и Politico. Трамп обвинил эти СМИ в распространении якобы “фейковых новостей”.
— Общественность имеет жизненный интерес в получении точной, независимой информации о своем правительстве. Ни одна администрация не должна ограничивать деятельность СМИ только потому, что ей не нравится их освещение событий, – говорится в совместном заявлении.
Представители телевизионного пула по очереди путешествуют с Трампом и освещают его мероприятия в Белом доме.
Они соглашаются передавать другим представителям СМИ видеоматериалы, фотографии, аудиозаписи и цитаты с таких мероприятий.
Такая система работы в США существует почти столетие – она была основана во времена президентства Франклина Рузвельта.
Журналисты пула обеспечивали прямые трансляции таких событий, как убийство президента Джона Кеннеди и террористические атаки 11 сентября.
В понедельник по принципу ротации освещать участие Трампа в Генеральной Ассамблее ООН должны были журналисты CNN.
Другие участники пула заявили, что не будут заменять CNN на этом мероприятии. Из-за этого независимые СМИ фактически потеряли возможность получать прямые видеоматериалы о деятельности президента США в Нью-Йорке.
Напомним, 19 сентября Дональд Трамп объявил о немедленном запрете доступа в Белый дом для журналистов CNN, MS NOW и Politico. Президент обвинил эти СМИ в распространении фейковых новостей.
Три издания, журналистам которых запретили вход в Белый дом, заявили о намерении подать иск против Дональда Трампа и трех его ведущих советников.