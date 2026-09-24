Федеральний суддя Тім Келлі зобов’язав президента США Дональда Трампа поновити доступ до Білого дому для журналістів CNN, MSNBC та Politico.

Як пише Reuters, суддя заявив, що рішення про заборону доступу для цих медіа могло бути неконституційним.

Суд зобов’язав Трампа поновити доступ ЗМІ до Білого дому

Келлі наказав адміністрації Трампа негайно повернути журналістам прескарти та заборонив посадовцям запроваджувати обмеження протягом наступних 14 днів.

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– У матеріалах справи бракує фактичного підтвердження аргументів відповідачів про те, що анулювання постійних перепусток позивачів справді захистить національну безпеку або що національна безпека опиниться під загрозою, якщо суд розпорядиться відновити ці перепустки на час розгляду справи, – зазначив Келлі.

Суддя нагадав, що сам Дональд Трамп пояснював заборону нібито “відсутністю правдивості та негативним характером” висвітлення подій цими медіа.

Під час слухання 23 вересня Келлі заявив, що два прецеденти Апеляційного суду США в окрузі Колумбія свідчать про право журналістів на належну правову процедуру перед анулюванням їхніх прескарт для доступу до Білого дому.

На думку судді, Білий дім не забезпечив цим медіа реальної можливості оскаржити рішення про позбавлення доступу.

Адвокат, який представляє інтереси медіа, повідомив судді, що журналістів позбавили доступу без попередження та можливості оскаржити це рішення, назвавши такі дії “безпрецедентними, необґрунтованими й суворим покаранням”.

Представник Міністерства юстиції заявив, що адміністрація Трампа надала достатнє обґрунтування скасування акредитації в листах, надісланих медіа 22 вересня.

Проте суддя поставив цей аргумент під сумнів, зауваживши, що листи були надіслані вже після скасування доступу та подання позову.

У судовому документі, поданому 22 вересня, Міністерство юстиції стверджувало, що доступ до Білого дому є привілеєм, а не гарантованим правом. У відомстві заявили, що президент має повноваження призупиняти доступ до Білого дому для новинних організацій.

23 вересня коаліція організацій, які займаються захистом свободи преси, та десятки медіа, серед яких Комітет репортерів за свободу преси, Reuters, Washington Post і Fox News, подали юридичний лист на підтримку трьох інформаційних організацій.

У ньому стверджується, що “позбавлення журналістів і видань їхніх прав через чиєсь уявлення про думку редакції порушує багаторічну практику Верховного суду”.

Заборона на доступ до Білого дому для CNN, Politico і MS NOW

Нагадаємо, 18 вересня Дональд Трамп оголосив про заборону доступу до Білого дому для CNN, Politico і MS NOW.

Він звинуватив ці медіа в поширенні “вигадок або брехні” про його уряд. 19 вересня представників трьох медіа не допустили до будівлі, а їхні перепустки вилучили.

Після цього CNN, Politico і MS NOW повідомили про подання позову проти адміністрації Дональда Трампа. Медіа заявили, що дії адміністрації президента становлять загрозу для свободи преси та права громадськості на незалежну журналістику.

21 вересня представники пулу Білого дому (Fox News Media, ABC News, CBS News, CNN та NBC News) оголосили про рішення призупинити спільне висвітлення заходів за участі Трампа після заборони доступу до них для журналістів CNN, MS NOW та Politico.

Того ж вечора Білий дім транслював виступ президента США під час відкриття нового вертолітного майданчика. Його промову не було чути, оскільки великі телемережі оголосили бойкот.

На тлі бойкоту Білий дім запустив на своєму YouTube-каналі цілодобову трансляцію заяв і виступів президента США Дональда Трампа під назвою Trump TV.

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