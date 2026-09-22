Только позитивные новости о президенте США: Белый дом запустил на своем YouTube-канале Trump TV
- Белый дом запустил TRUMP TV: The Essentials Station — круглосуточную трансляцию на своем YouTube-канале и официальном приложении с видео, заявлениями и выступлениями Дональда Трампа.
- Запуск состоялся на фоне конфликта администрации Трампа с CNN, MS NOW и Politico, чьих журналистов не допустили в Белый дом после заявлений президента о "fake news".
Белый дом запустил на своем YouTube-канале круглосуточную трансляцию Trump TV, посвященную заявлениям, выступлениям и видео с участием президента США Дональда Трампа.
Белый дом запустил на своем YouTube-канале Trump TV
Новый проект получил название TRUMP TV: The Essentials Station. В Белом доме заявили, что в эфире будут круглосуточно показывать “лучшие видео и самые важные моменты” с участием американского президента.
Запуск трансляции состоялся на фоне конфликта администрации Трампа с рядом американских медиа. Ранее доступ к мероприятиям в Белом доме был ограничен для журналистов CNN, MS NOW и Politico. Трамп обвинил эти медиа в распространении “фейковых новостей”.
После этого FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN и NBC News заявили, что не будут освещать мероприятия с участием президента. В совместном заявлении телекомпании подчеркнули, что администрация не должна ограничивать работу СМИ из-за несогласия с их материалами.
Трамп в ответ назвал медиа “угрозой демократии” и заявил, что не обязан предоставлять им доступ к мероприятиям Белого дома.
CNN, MS NOW и Politico также обратились в федеральный суд в Вашингтоне с требованием возобновить их аккредитацию. В иске они заявили о нарушении гарантий Первой поправки к Конституции США.