Белый дом запустил на своем YouTube-канале круглосуточную трансляцию Trump TV, посвященную заявлениям, выступлениям и видео с участием президента США Дональда Трампа.

Белый дом запустил на своем YouTube-канале Trump TV

Новый проект получил название TRUMP TV: The Essentials Station. В Белом доме заявили, что в эфире будут круглосуточно показывать “лучшие видео и самые важные моменты” с участием американского президента.

Запуск трансляции состоялся на фоне конфликта администрации Трампа с рядом американских медиа. Ранее доступ к мероприятиям в Белом доме был ограничен для журналистов CNN, MS NOW и Politico. Трамп обвинил эти медиа в распространении “фейковых новостей”.

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После этого FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN и NBC News заявили, что не будут освещать мероприятия с участием президента. В совместном заявлении телекомпании подчеркнули, что администрация не должна ограничивать работу СМИ из-за несогласия с их материалами.

Трамп в ответ назвал медиа “угрозой демократии” и заявил, что не обязан предоставлять им доступ к мероприятиям Белого дома.

CNN, MS NOW и Politico также обратились в федеральный суд в Вашингтоне с требованием возобновить их аккредитацию. В иске они заявили о нарушении гарантий Первой поправки к Конституции США.

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