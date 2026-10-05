В Непале завершили активную поисково-спасательную операцию после масштабного наводнения, которое произошло 26 августа вблизи границы с китайским Тибетом. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 1 455 человек, еще 5 285 человек официально считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Reuters.

Непал прекратил поиски пропавших

По данным властей, спасателям удалось спасти 13 795 человек. Теперь страна переходит от поисково-спасательного этапа к восстановлению пострадавших территорий.

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Руководитель Национального центра по чрезвычайным ситуациям Фандиндра Паудель сообщил агентству Reuters, что власти рассматривают юридическую процедуру признания пропавших без вести погибшими. Это необходимо, в частности, для того чтобы их родственники могли решить вопросы со страховыми выплатами, банковскими счетами и другими формальностями.

Глава Национального агентства по уменьшению рисков и управления чрезвычайными ситуациями Дхарам Радж Упрети заявил, что активные поиски тел больше не будут проводиться. В то же время во время восстановительных работ спасатели будут изымать найденные останки, личные вещи и другие ценности.

При необходимости экстренные спасательные операции все еще будут проводить.

Напомним, что масштабное наводнение нанесло значительный ущерб инфраструктуре Непала. Стихия разрушила 12 гидроэлектростанций, дороги, мосты, сельскохозяйственные угодья и целые населенные пункты.

По оценкам властей, на восстановление и помощь тысячам людей нужно около $5 млрд.

Источник : Reuters

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