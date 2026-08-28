В результате катастрофических наводнений и оползней в Непале пропавшими без вести считаются 56 граждан Украины.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Сколько украинцев считаются пропавшими без вести в Непале

По данным МИД, информация о погибших или раненых украинцах пока отсутствует. Список граждан, с которыми потеряна связь, увеличился на одного человека по сравнению с прошлой информацией. К нему добавилась украинская туристка, находившаяся в составе иностранной группы.

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На месте стихийного бедствия работает оперативная группа посольства Украины в Индии. Украинские консулы находятся в постоянном контакте с местными властями, а также координируют действия с другими странами для поиска и эвакуации людей.

К спасательным работам привлечены полиция, непальская армия и около 15 вертолетов.

Спасательные работы периодически приостанавливают из-за угрозы новых паводков. После того как стена из грязи и обломков перекрыла реку и образовала селевую дамбу на границе Непала и Тибета, возник риск ее прорыва, что заставляет спасателей и местных жителей временно отходить в безопасные зоны.

Как сообщает The Guardian, количество подтвержденных жертв обрушения ледника и наводнений в Непале достигло 469 человек, еще пятеро погибших подтвердили китайские власти.

Всего в Непале и Тибете пропавшими без вести числятся более 1,3 тыс. человек. Среди пропавших в Непале – 826 человек, из которых более полусотни являются иностранцами (в частности, граждане Индии, США, Австралии, Великобритании, Канады и Украины). На тибетской стороне границы исчезли еще по меньшей мере 558 человек.

Ситуация находится под особым вниманием Министерства иностранных дел.

Где расположен Непал

Непал — это горное государство в Южной Азии, расположенное на южных склонах Гималаев и не имеющее выхода к морю. Страна зажата между двумя крупными соседами: Китаем (на севере) и Индией (на юге, востоке и западе).

Страна славится всемирно известными пешеходными маршрутами (трекингами), в частности вокруг Аннапурны и к базовому лагерю Эвереста.

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