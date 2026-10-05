Американские дальнобойные бомбардировщики, развернутые на британской авиабазе RAF Fairford, вернули на базы в США после появления якобы новой угрозы.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника и источник, знакомый с ситуацией.

США вывели бомбардировщики с авиабазы RAF Fairford

По словам американского чиновника, все бомбардировщики США, находившиеся на британской авиабазе RAF Fairford, вернулись на американские базы.

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— Сейчас мы можем подтвердить, что все американские бомбардировщики, которые были развернуты на базе RAF Fairford, вернулись на свои базы в США, — заявил чиновник CNN.

Причины передислокации самолетов американский чиновник не уточнил. В то же время источник CNN, знакомый с ситуацией, назвал новую угрозу “реальным инцидентом”.

По его словам, необычно и то, что американские военные решили вернуть бомбардировщики прямо в США, а не передислоцировать их на другую базу в регионе.

По данным The Guardian, в воскресенье RAF Fairford покинули как минимум 10 из 12 бомбардировщиков B-1. Некоторые из этих самолетов прибыли на ротацию меньше недели назад.

Министерство обороны Великобритании отказалось комментировать ситуацию.

Что известно о новой угрозе

По данным СМИ, передислокация произошла через несколько дней после задержаний в Великобритании в рамках расследования возможного заговора с целью нападения на RAF Fairford.

27 сентября британская полиция задержала пятерых мужчин по подозрению в террористических преступлениях и преступлениях, связанных со взрывчаткой, недалеко от авиабазы.

Задержанных — граждан Великобритании в возрасте от 23 до 25 лет из района Лондона — позже отпустили под залог. Полиция также сообщила, что в трех фургонах на месте происшествия взрывчатки не обнаружили.

Позже в связи с возможным заговором задержали еще одного 25-летнего мужчину с двойным британско-иранским гражданством.

Британские власти связывали инцидент с Ираном. Однако Иран отрицал свою причастность к нему и назвал обвинения безосновательными.

Госсекретарь США Марко Рубио также заявлял, что к предполагаемому заговору причастны “руки иностранного игрока”, но подробностей не раскрыл.

Что известно об авиабазе RAF Fairford

Авіабаза RAF Fairford на карті

Авіабаза RAF Fairford на карті

RAF Fairford использовалась для размещения американских бомбардировщиков B-1, которые участвовали в войне против Ирана.

База также является передовой оперативной площадкой Командования глобального удара США, которое отвечает за управление дальнобойными ударами.

Авиабаза расположена примерно в 160 км к западу от Лондона и на протяжении десятилетий использовалась американскими бомбардировщиками во время конфликтов на Ближнем Востоке.

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