Американские дальнобойные бомбардировщики, развернутые на британской авиабазе RAF Fairford, вернули на базы в США после появления якобы новой угрозы.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника и источник, знакомый с ситуацией.

США вывели бомбардировщики с авиабазы RAF Fairford

По словам американского чиновника, все бомбардировщики США, находившиеся на британской авиабазе RAF Fairford, вернулись на американские базы.

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— Сейчас мы можем подтвердить, что все американские бомбардировщики, которые были развернуты на базе RAF Fairford, вернулись на свои базы в США, — заявил чиновник CNN.

Причины передислокации самолетов американский чиновник не уточнил. В то же время источник CNN, знакомый с ситуацией, назвал новую угрозу “реальным инцидентом”.

По его словам, необычно и то, что американские военные решили вернуть бомбардировщики прямо в США, а не передислоцировать их на другую базу в регионе.

По данным The Guardian, в воскресенье RAF Fairford покинули как минимум 10 из 12 бомбардировщиков B-1. Некоторые из этих самолетов прибыли на ротацию меньше недели назад.

Министерство обороны Великобритании отказалось комментировать ситуацию.

Что известно о новой угрозе

По данным СМИ, передислокация произошла через несколько дней после задержаний в Великобритании в рамках расследования возможного заговора с целью нападения на RAF Fairford.

27 сентября британская полиция задержала пятерых мужчин по подозрению в террористических преступлениях и преступлениях, связанных со взрывчаткой, недалеко от авиабазы.

Задержанных — граждан Великобритании в возрасте от 23 до 25 лет из района Лондона — позже отпустили под залог. Полиция также сообщила, что в трех фургонах на месте происшествия взрывчатки не обнаружили.

Позже в связи с возможным заговором задержали еще одного 25-летнего мужчину с двойным британско-иранским гражданством.

Британские власти связывали инцидент с Ираном. Однако Иран отрицал свою причастность к нему и назвал обвинения безосновательными.

Госсекретарь США Марко Рубио также заявлял, что к предполагаемому заговору причастны “руки иностранного игрока”, но подробностей не раскрыл.

Что известно об авиабазе RAF Fairford

RAF Fairford использовалась для размещения американских бомбардировщиков B-1, которые участвовали в войне против Ирана.

База также является передовой оперативной площадкой Командования глобального удара США, которое отвечает за управление дальнобойными ударами.

Авиабаза расположена примерно в 160 км к западу от Лондона и на протяжении десятилетий использовалась американскими бомбардировщиками во время конфликтов на Ближнем Востоке.