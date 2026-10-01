Представительство США при ООН передавало иранской стороне, что делегация министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи должна немедленно покинуть Нью-Йорк вечером 28 сентября.

Новые детали завершения переговоров США и Ирана сообщило Axios со ссылкой на осведомленных собеседников.

Новые детали переговоров США и Ирана

По информации издания, катарские посредники пытались добиться дипломатического прорыва между США и Ираном, но переговоры не дали результата.

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Как отмечает Axios, ни одна из сторон не хотела идти на уступки.

Еще утром 28 сентября в Белом доме считали, что позже в тот же день в переговорах с Ираном может произойти прогресс. Однако уже к полудню стало ясно, что они зашли в тупик.

После этого, по словам американского чиновника, Марко Рубио приказал потребовать от иранской делегации покинуть Нью-Йорк.

Вечером 28 сентября представительство США при ООН сообщило представительству Ирана при ООН, что делегация главы иранского МИД Аббаса Арагчи должна немедленно уехать из Нью-Йорка.

Второй собеседник Axios подтвердил, что американская сторона потребовала от иранской делегации покинуть город.

При этом он уточнил, что Арагчи и без этого требования должен был вернуться в Тегеран вечером 28 сентября.

— Секретарь Рубио выгнал иранскую делегацию, которая задержалась дольше, чем следовало. Сессия Генассамблеи ООН завершилась, так что им пора уезжать, — заявил американский чиновник.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что надеется на скорейшее завершение войны с Ираном. По его словам, Тегеран заинтересован в достижении договоренностей с Соединенными Штатами.

Президент США отметил, что получил соответствующую информацию от Ирана “напрямую”, однако подробностей не раскрыл.

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