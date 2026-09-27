В Великобритании нескольких мужчин задержали по подозрению в преступлениях, связанных со взрывчатыми веществами, после «серьезного инцидента» вблизи авиабазы RAF Fairford, которую используют военные США.

Об этом сообщают Reuters и Sky News..

Инцидент возле авиабазы RAF Fairford: что известно

После задержаний в районе Велфорда объявили чрезвычайную ситуацию и эвакуировали жителей из ряда домов вблизи авиабазы.

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На место направили специализированную военную группу по разминированию, которая проверяет несколько транспортных средств.

– В настоящее время в районе Велфорда проводится эвакуация ряда объектов в связи с объявлением чрезвычайной ситуации. Это произошло после задержания нескольких мужчин по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных Законом о взрывчатых веществах, – заявили в полиции Глостершира.

По данным очевидца Reuters, вооруженные полицейские перекрыли доступ к главным воротам RAF Fairford, а у въездов разместили спецтехнику. Жителей соседнего села эвакуировали в местный центр.

В районе также заметили около 30 машин экстренных служб, среди которых автомобили полиции, скорой помощи и пожарных.

Правоохранители заявили, что на данный момент считают ситуацию контролируемой.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем получает оперативную информацию об инциденте. В правительстве подчеркнули, что не будут комментировать детали, пока продолжается расследование.

Почему авиабаза RAF Fairford имеет значение для США

Британское правительство ранее разрешило Соединённым Штатам использовать RAF Fairford для нанесения ударов по иранским ракетным объектам, связанным с атаками на суда в Ормузском проливе.

В июле Корпус стражей Исламской революции Ирана предупреждал, что базы, которые будут использоваться для таких ударов, Тегеран будет считать законными целями.

Представитель ВВС США отказался раскрывать конкретные меры безопасности на базе, однако заявил, что американские подразделения в Великобритании остаются бдительными и будут принимать необходимые меры для защиты военнослужащих, гражданского персонала и их семей.

Британские власти также ранее предупреждали операторов критически важной инфраструктуры о рисках диверсий и кибератак со стороны России. Москва отрицает причастность к гибридным атакам на западные страны.

Напомним, в конце августа президент США Дональд Трамп заявил о полной очистке Ормузского пролива от мин.

А уже 17 сентября Трамп в очередной раз заявил, что надеется на завершение войны с Ираном и заключение соглашения в ближайшее время.

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